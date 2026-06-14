Ντεμπούτο - Όνειρο για Κουρασάο και τα γκολ που πληρώνουν!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει ξεκινήσει δυναμικά με ωραίες αναμετρήσεις και αρκετά γκολ.

Ετσι συνεχίζει με ενδιαφέροντα ματς στον πέμπτο και τον έκτο όμιλο. Η Γερμανία κάνει το ντεμπούτο της στη διοργάνωση απέναντι στο Κουρασάο το οποίο δείχνει να απολαμβάνει την παρθενική του συμμετοχή.

Η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι εμφανής και το θέμα είναι τι ρυθμό θα έχει το σύνολο του Νάγκελζμαν. Το Over 4.5 Γκολ στη διοργάνωση είναι σε απόδοση 2.20 στη Novibet.

Στο άλλο ματς του ομίλου, η Ακτή Ελεφαντοστού αντιμετωπίζει τον Ισημερινό σε ένα άκρως ενδιαφέρον ματς. Αμφότερες οι ομάδες έχουν έρθει στη διοργάνωση με βλέψεις και στόχους, με τον πρωταρχικό να είναι η πρόκριση από τον όμιλο.

Οι Αφρικανοί μοιάζουν να έχουν τον ρόλο του αουτσάιντερ, με τον Ισημερινό να έχει εντυπωσιάσει με την εικόνα του στα προκριματικά. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται σε απόδοση 2.15 στη Novibet.

Ο έκτος όμιλος είναι αρκετά αμφίρροπος και κάθε ματς μπορεί να κρύβει και από μία έκπληξη. Το φαβορί είναι η Ολλανδία, η οποία στην πρώτη της αναμέτρηση έρχεται αντιμέτωπη με την Ιαπωνία. Οι «οράνιε» μπορεί να μην έχουν κάποιο σούπερ σταρ που να ξεχωρίζει, διαθέτουν όμως ένα αξιόλογο σύνολο που μπορεί να κάνει την έκπληξη και να προχωρήσει.

Από την άλλη οι «σαμουράι» είναι μία ομάδα με αρχή, μέση και τέλος και αν βρεθεί στη μέρα της μπορεί είναι ικανή να κάνει την έκπληξη απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Το Over 2.5 Γκολ είναι σε απόδοση στη Novibet.

Στο άλλο ματς, η Σουηδία αντιμετωπίζει την Τυνησία. Οι Σκανδιναβοί με τον Πότερ στον πάγκο και τους Ίσακ και Γκιόκερες στην επίθεση, έχουν φιλοδοξίες να κάνουν την υπέρβαση.

Η Τυνησία είναι το μεγάλο αουτσάιντερ του ομίλου και καλείται να ανατρέψει τα προγνωστικά. Το παιχνίδι με τη Σουηδία είναι μία καλή ευκαιρία για να τεστάρει τις δυνάμεις της. Ο άσος είναι σε απόδοση 1.91 στη Novibet.

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