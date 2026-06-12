Αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο Κίεραν Τρίπιερ είναι έξαλλος με την απόλυση του Ρομπ Έντουαρντς από τη Γουλβς και σκέφτεται να ακυρώσει τη μεταγραφή του!

Παρότι είχε μπόλικες αξιόλογες προτάσεις στα χέρια του, ο Κίεραν Τρίπιερ αποφάσισε να αποδεχτεί εκείνη της Γουλβς παρά τον υποβιβασμό της στην Championship, υπογράφοντας προσύμφωνο για την 1η Ιουλίου με τους Λύκους.

Εντούτοις, η απροσδόκητη απόλυση του Ρομπ Έντουαρντς έφερε τη δυσαρέσκεια όχι μόνο των οπαδών του κλαμπ, αλλά και του έμπειρου Άγγλου μπακ. Μάλιστα, ΜΜΕ στο Νησί αναφέρουν πως ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Τότεναμ, της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Νιούκαστλ σκέφτεται να ακυρώσει τη συμφωνία, καθώς νιώθει προδομένος από τη συμπεριφορά των ανθρώπων της Γουλβς - με τον Έντουαρντς να είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Τρίπιερ πείστηκε να πάει στο Μόλινιου.

Η ξαφνική απόφαση φέρεται να έπιασε εξαπίνης και τον ίδιο τον 43χρονο τεχνικό, την ώρα που οι Λύκοι ψάχνουν τον αντικαταστάτη του και φαίνεται πως έχουν κυκλώσει το όνομα του Σέζαρ Πεϊσότο της Ζιλ Βισέντε.