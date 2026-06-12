Τρίπιερ: Σκέφτεται να ακυρώσει τη μεταγραφή του στη Γουλβς
Παρότι είχε μπόλικες αξιόλογες προτάσεις στα χέρια του, ο Κίεραν Τρίπιερ αποφάσισε να αποδεχτεί εκείνη της Γουλβς παρά τον υποβιβασμό της στην Championship, υπογράφοντας προσύμφωνο για την 1η Ιουλίου με τους Λύκους.
Εντούτοις, η απροσδόκητη απόλυση του Ρομπ Έντουαρντς έφερε τη δυσαρέσκεια όχι μόνο των οπαδών του κλαμπ, αλλά και του έμπειρου Άγγλου μπακ. Μάλιστα, ΜΜΕ στο Νησί αναφέρουν πως ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Τότεναμ, της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Νιούκαστλ σκέφτεται να ακυρώσει τη συμφωνία, καθώς νιώθει προδομένος από τη συμπεριφορά των ανθρώπων της Γουλβς - με τον Έντουαρντς να είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Τρίπιερ πείστηκε να πάει στο Μόλινιου.
Η ξαφνική απόφαση φέρεται να έπιασε εξαπίνης και τον ίδιο τον 43χρονο τεχνικό, την ώρα που οι Λύκοι ψάχνουν τον αντικαταστάτη του και φαίνεται πως έχουν κυκλώσει το όνομα του Σέζαρ Πεϊσότο της Ζιλ Βισέντε.
🚨 Kieran Trippier is considering ripping up his contract with Wolves following the shock sacking of Rob Edwards today.— Keith Downie (@SkySports_Keith) June 11, 2026
😡 The 35-year-old is angry and feels betrayed at the decision this morning. Edwards being in charge was key to him joining The Championship club last week.… pic.twitter.com/NdKsI7Fx1o
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