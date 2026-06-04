Χαντιτάγκι προς Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Μέχρι να προστατευθούν οι αθώοι άνθρωποι, πρέπει να σταθούμε στο πλευρό της συνείδησης!»

Ο Πρόεδρος της Πογκόν Στσέτσιν, Άλεξ Χαντιτάγκι, απέρριψε τις συζητήσεις με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τους Μπόρχες και Κεραμίτση λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Σαφές μήνυμα που υπερβαίνει το ποδόσφαιρο έστειλε ο Πρόεδρος της Πογκόν Στσέτσιν, Άλεξ Χαντιτάγκι! Ο Ιρανοκαναδός μεγαλομέτοχος της πολωνικής ομάδας έριξε... άκυρο στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην κρούση των Ισραηλινών για την απόκτηση των αθλητών Λέο Μπόρχες και του «δικού» μας Δημήτριου Κεραμίτση.

Συγκεκριμένα ο 49χρονος ιδιοκτήτης της Πογκόν απέρριψε τις διαπραγματεύσεις με τον ισραηλινό σύλλογο ανεξάρτητα από το οικονομικό σκέλος της προσφοράς. Ο Χαντιτάγκι στάθηκε στην πεμπτουσία του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου, που έχουν κατά τον ίδιο ενωτικό χαρακτήρα και έθεσε ως προτεραιότητα την ανθρωπιά και την ηθική, που υπερκερνούν το κέρδος και το χρήμα. Έτσι έστειλε το δικό του μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για την κατάσταση που επικρατεί στη «γειτονιά» της Μέσης Ανατολής και τη στάση του Ισραήλ.

Αναλυτικά η απάντησή του προς τη Μακάμπι Τελ Αβίβ:

«Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας να συνεργαστείτε με τον Pogoń Szczecin και για το ενδιαφέρον σας για τους παίκτες μας, Léo Borges και Δημήτριο Κεραμίτση. Πάντα πίστευα ότι ο αθλητισμός πρέπει να φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι μεγαλύτερο από την πολιτική, μεγαλύτερο από τα σύνορα και μεγαλύτερο από τη διαίρεση. Πρέπει να αντιπροσωπεύει την ελπίδα, τον σεβασμό, την ενότητα και την ανθρωπιά. Ωστόσο, υπάρχουν στιγμές στην ιστορία όπου η σιωπή γίνεται συνενοχή και όπου τα χρήματα, οι επιχειρήσεις και οι ευκαιρίες πρέπει να έρχονται σε δεύτερη μοίρα μετά τη συνείδηση. Λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχιζόμενα βάσανα αθώων πολιτών στη Γάζα, τον Λίβανο, το Ιράν και σε όλη την περιοχή, και λαμβάνοντας υπόψη τις βίαιες, γενοκτονικές και απάνθρωπες ενέργειες του ισραηλινού κράτους, δεν πιστεύω ότι θα ήταν ηθικά σωστό για τον σύλλογό μας να προχωρήσει σε οποιαδήποτε επιχειρηματική συναλλαγή με έναν σύλλογο που εκπροσωπεί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Η ευθύνη μου ως Πρόεδρος και Ιδιοκτήτης δεν είναι μόνο να προστατεύσω τα οικονομικά συμφέροντα του συλλόγου μας. Είναι επίσης να προστατεύσω τις αξίες, τις αρχές και την ανθρωπιά που πρέπει να πρεσβεύει ο σύλλογός μας. Αν ζούσα κατά την εποχή της ναζιστικής Γερμανίας, ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ιστορίας, δεν θα είχα συνεργαστεί με κανένα αθλητικό σωματείο που εκπροσωπεί τη ναζιστική Γερμανία, ένα καθεστώς που ήταν υπεύθυνο για μαζικές δολοφονίες και εγκλήματα εναντίον εκατομμυρίων αθώων ανθρώπων. Σήμερα, πρέπει να εφαρμόσω το ίδιο ηθικό πρότυπο. Υπάρχουν στιγμές που η ηθική πρέπει να είναι ισχυρότερη από το κέρδος και το χρήμα. Υπάρχουν στιγμές που η ανθρωπιά πρέπει να είναι πιο σημαντική από τις επιχειρήσεις και το χρήμα. Αυτή είναι μια από αυτές τις στιγμές. Για αυτόν τον λόγο, με σεβασμό, δεν θα προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή. Ελπίζω μια μέρα το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός να μπορούν να αφορούν ξανά μόνο το ποδόσφαιρο. Αλλά μέχρι να προστατευθούν οι αθώοι άνθρωποι, μέχρι να γίνει σεβαστή η ανθρωπιά και μέχρι ο κόσμος να σταματήσει να δέχεται το απαράδεκτο, πρέπει να σταθούμε στο πλευρό της συνείδησης. Με εκτίμηση, Άλεξ Χαντιτάγκι, Πρόεδρος Πόγκον Στσέτσιν».