Τα βλέμματα τράβηξε ο Μπερναρ στην αναμέτρηση της Ατλέτικο Μινέιρο κόντρα στη Ζουβεντούδ, ο λόγος ήταν ο πανηγυρισμός του που προκάλεσε αντιδράσεις.

Τη νίκη πήρε η Ατλέτικο Μινέιρο κόντρα στη Ζουβεντούδ για το Κόπα Σουνταμερικάνα (2-1). Με τον Μπερνάρ να ανοίγει το σκορ με γκόλαρα! Όμως ο τρόπος που πανηγύρισε το τέρμα του δεν άρεσε.... Όλα αυτά γιατί ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού έχει δεχθεί κριτικές για τις εμφανίσεις του από τους οπαδούς.

Συνεπώς το γκολ του ήταν κάτι σαν απάντηση σε όλα αυτά που λένε και γράφονται για εκείνον. Έτσι ο Βραζιλιάνος το πανηγύρισε στέλνοντας ένα μήνυμα, κάτι που δεν άρεσε στους φιλάθλους.

Στο 43' ο 33χρονος άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στην εντός έδρας αναμέτρηση και έκανε μια χειρονομία. Πιο συγκεκριμένα έβαλε τα χέρια του πίσω από τα αυτιά του, το οποίο μεταφράζεται ως «δεν σας βλέπω».



Αυτό δεν άρεσε πολύ στους οπαδούς που ήταν στο γήπεδο, που τον αποδοκίμασαν έντονα όταν βγήκε ως αλλαγή στο 60ο λεπτό του αγώνα.



Μετά το σφύριγμα της λήξης ο Μπερνάρ θέλησε να δώσει τη δική του εξήγηση και να ζητήσει συγνώμη για τη συμπεριφορά του: «Ήταν ένας πανηγυρισμός που μου βγήκε πάνω στην ένταση της στιγμής. Δεν έπρεπε να συμβεί. Δεν πρέπει να αντιδρώ έτσι στην κριτική, αλλά παίζοντας ποδόσφαιρο, κάνοντας το καλύτερο δυνατό για την ομάδα και σκοράροντας. Έχω ήδη ζητήσει συγννώμη και ζητώ ξανά συγννώμη από όποιον ένιωσε προσβεβλημένος. Είμαι ένας άνθρωπος από αυτή την ομάδα, προέρχομαι από την ακαδημία της Ατλέτικο και σέβομαι πολύ αυτή τη φανέλα. Νιώθω νευρικός όταν δεν τα πάω καλά, όταν κάνω λάθη, αλλά συνεχίζω να δουλεύω. Ζητώ συγνώμη, ξέρω ότι δεν αντέδρασα καλά, αλλά είναι κάτι που δεν μπορώ να σβήσω».

