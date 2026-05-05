Η σουηδική Έρεμπρο είναι πρώτη στη βαθμολογία της Superettan, παρότι έχει τη χειρότερη επίθεση της κατηγορίας.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, την ώρα που οι περισσότερες ευρωπαϊκές λίγκες είναι στην τελική τους ευθεία, εκείνες της Σουηδίας είναι στο ξεκίνημά τους. Στη Β' κατηγορία, βλέπουμε μετά από πέντε αγωνιστικές την Έρεμπρο να φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας, με τους παρατηρητικούς να ξεχωρίζουν κάτι αρκετά παράξενο...

Οι πρωτοπόροι, βλέπετε, έχουν τη χειρότερη επίθεση της κατηγορίας, έχοντας βρει δίχτυα μόλις τέσσερις φορές! Ακόμη και η ουραγός, Σούντσβαλ, έχει σκοράρει περισσότερες φορές (5), με την Έρεμπρο να έχει δεχτεί δύο τέρματα και να έχει απολογισμό 2-3-0, με τους εννέα βαθμούς της να τη φέρνουν στην κορυφή αλλά με συγκατοίκους τις Χέλσινγκμποργκ, Νόρντικ Γιουνάιτεντ και Βάρναμο - που έχουν διαφορά τερμάτων μεταξύ +1 και -1...