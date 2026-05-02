Συλαϊδόπουλος: «Πιθανότατα θα μείνω στη Ρίο Άβε»

Για το μέλλον του στον πάγκο της Ρίο Άβε μίλησε ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε πως πιθανότατα η νέα σεζόν θα τον βρει στα ηνία του συλλόγου.

Δημοσιεύματα από την Πορτογαλία ήθελαν το προηγούμενο διάστημα τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τη Ρίο Άβε, όμως μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ο Έλληνας προπονητής κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος του κλίμα.

Από τον Μάρτιο και ύστερα η ομάδα του έχει ανεβάσει την απόδοσή της κι έχει αναρριχηθεί στην 12η θέση του πορτογαλικού πρωταθλήματος, χωρίς να έχει πλέον κανέναν φόνο για σενάριο υποβιβασμού.

Ερωτηθείς για το μέλλον του στον πάγκο, ο Συλαϊδόπουλος τόνισε πως η νέα σεζόν πιθανότατα θα τον βρει ξανά στον πάγκο της Ρίο Άβε, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την πιθανότητα παραμονής στη Ρίο Άβε: «Πιθανότατα θα μείνω στη Ρίο Άβε, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο και ποτέ δεν ξέρεις. Το κλειδί σε όλα είναι πάντα η σταθερότητα, είτε αφορά το αθλητικό είτε το συναισθηματικό κομμάτι. Νομίζω ότι η Ρίο Άβε έχει έναν πυρήνα παικτών ικανό για να ανέβει επίπεδο την επόμενη σεζόν».

Για το DNA και τις συνθήκες στο σύλλογο: «Το DNA μας είναι ταυτοποιημένο και η ομάδα έχει ανταποκριθεί. Οι συνθήκες στον σύλλογο είναι ανάμεσα στις καλύτερες της Πορτογαλίας. Αυτοί οι παράγοντες μας έχουν φέρει στο να σκεφτόμαστε την αναβάθμιση της Ρίο Άβε και την εξέλιξη της. Στις πρόσφατες σεζόν, η απόδοση της Ρίο Άβε κυμαίνεται όπως τα κύματα στον Ατλαντικό Ωκεανό. Μερικές φορές είναι υψηλά, άλλες χαμηλά. Αυτό που θέλουμε είναι η ομάδα να είναι σταθερή όπως η ροή των ποταμιών».

Για τα προηγούμενα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος: «Η Ρίο Άβε άξιζε να κερδίσει περισσότερα στα δύο τελευταία παιχνίδια. Υπάρχουν πάντα λεπτομέρειες που πρέπει να διορθωθούν, αλλά αξίζαμε περισσότερα και θέλουμε η αντανάκλαση να μεταφραστεί σε βαθμούς αυτή την περίοδο απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει πολλά πλεονεκτήματα»