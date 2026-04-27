Το απόλυτο φινάλε-θρίλερ στην Αγγλία: «Μαχαιριά» στο 90΄+6΄, άνοδος στο 90΄+13΄!

Ο ορισμός του φινάλε θρίλερ! Η Γιορκ Σίτι στο 90΄+6΄έχανε το εισιτήριο ανόδου, όμως λίγα λεπτά αργότερα ισοφάρισε στο ντέρμπι κορυφής και ανέβηκε κατηγορία στην εκπνοή!

Footbal... bloody hell! Η περίφημη ατάκα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στέκει αγέρωχα στο χρόνο, καθώς οι πιο «κουφές» ποδοσφαιρικές ιστορίες και τα απρόβλεπτα φινάλε συνεχίζουν να δίνουν γεύση στο λαοφιλέστερο άθλημα του κόσμου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα όσα συνέβησαν στη National League της Αγγλίας και το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στην Ρότσντεϊλ και την Γιορκ Σίτι! Πριν από την μεταξύ τους κόντρα, η Ρότσντεϊλ ήταν στη δεύτερη θέση με σύνολο 105 βαθμών και ήθελε μόνο νίκη απέναντι στη Γιορκ Σίτι που βρισκόταν στην κορυφή με δυο βαθμούς περισσότερους.

Το ντέρμπι κορυφής θα έκρινε το απευθείας εισιτήριο για την άνοδο στην τέταρτη κατηγορία της Αγγλίας, το οποίο άλλαξε χέρια δυο φορές στις καθυστερήσεις! Στο 90΄+6΄συγκεκριμένα, η Ρότσντεϊλ σκόραρε το 1-0 στο τελευταίο λεπτό κι έδωσε το έναυσμα για έξαλλους πανηγυρισμούς στην εξέδρα, όμως το φινάλε αποδείχθηκε ακόμα πιο δραματικό.

Κι αυτό διότι όταν οι πανηγυρισμοί κόπασαν και η μπάλα κύλησε ξανά στο χόρτο, η Γιορκ Σίτι βρήκε την ισοφάριση σε 1-1 στο 90΄+13΄, όταν η μπάλα πέρασε (;) τη γραμμή, με τον ρέφερι να επικυρώνει το γκολ και μαζί τον προβιβασμό των φιλοξενούμενων. Τουλάχιστον δεν χάθηκαν όλα για τους απαρηγόρητους οπαδούς της Ρότσντεϊλ, η οποία θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία να ανέβει κατηγορία μέσω των play-offs.