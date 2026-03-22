Χάος στην οπαδική σκηνή μετά τα πανό για σχέση των Torcida με τους Grobari

Ένταση μεταξύ Bad Blue Boys και Torcida: Τα πανό, οι κατηγορίες και τα μηνύματα που προκάλεσαν αναστάτωση σε Κροατία και Σερβία.

Ο αγώνας ανάμεσα στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ και τη Λοκομοτίβα, δεν απασχόλησε την επικαιρότητα της Κροατίας μόνο για το εντυπωσιακό 5-0. Αντίθετα, στο επίκεντρο βρέθηκαν τα γεγονότα στις εξέδρες και η έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των οργανωμένων οπαδών.

Οι Bad Blue Boys (BBB), οι οργανωμένοι οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, ανάρτησαν πανό που απευθύνονταν στους Torcida, τους οργανωμένους οπαδούς της Χάιντουκ Σπλιτ. Μεταξύ των μηνυμάτων που εμφανίστηκαν στη βόρεια εξέδρα του Μαξίμιρ ήταν τα «Torcida Beograd», «Torcida uz drukere» και «Tko to ovdje pjeva?» («Ποιος... κελαηδά εδώ;»).

Τα πανό αυτά αποτέλεσαν απάντηση σε προηγούμενη πρόκληση της Torcida. Μετά από πρόσφατη σύγκρουση οπαδών της Χάιντουκ με οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα κοντά στην Τούζλα, οι Torcida κατηγόρησαν τους Delije, τους οργανωμένους οπαδούς του σερβικού συλλόγου, ότι συνεργάστηκαν με τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα Hooligans.cz, η ένταση συνδέεται με ένα περιστατικό που φέρεται να συνέβη λίγες ημέρες νωρίτερα. Όπως αναφέρεται, μέλη των BBB φέρεται να εντόπισαν και να συγκρούστηκαν με έναν από τους ηγέτες των Torcida. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο.

Υποστηρίζεται ότι στο κινητό βρέθηκαν συνομιλίες με έναν από τους ηγετικούς παράγοντες των Grobari, των οργανωμένων οπαδών της Παρτιζάν Βελιγραδίου. Τα μηνύματα αυτά, που φέρεται να κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στον οπαδικό κόσμο. Σε αυτά γίνεται αναφορά σε διάφορες οπαδικές ομάδες, όπως οι Delije, ορισμένες ομάδες των BBB. Ορισμένες πηγές αναφέρουν ακόμη ότι στα μηνύματα υπήρχαν επικριτικά σχόλια για μέλη των Ultras των Torcida, καθώς και πληροφορίες σχετικά με κινήσεις, σχέδια και δραστηριότητες της ομάδας.

Στο μεταξύ, στην υπόθεση παρενέβησαν και οι οπαδοί της Ριέκα, γνωστοί ως Armada, οι οποίοι σχολίασαν την κατάσταση στα κοινωνικά δίκτυα με τη φράση «Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά», δημοσιεύοντας παλαιότερα πανό με τα οποία είχαν υπαινιχθεί πιθανές σχέσεις ανάμεσα στην Torcida και τους Grobari. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τις πληροφορίες που κυκλοφορούν. Παρ’ όλα αυτά, η ιστορία εξαπλώθηκε γρήγορα σε ολόκληρη την περιοχή, προσθέτοντας ένα ακόμη επεισόδιο στη μακρόχρονη και έντονη αντιπαλότητα μεταξύ των οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και της Χάιντουκ Σπλιτ.