Συνάντηση έπος: Η Αναστασία Γιουσέφ βρήκε το χαμένο της ξάδερφο... Γιουσέφ Ελ Αραμπί (vid)

Η Αναστασία Γιουσέφ πέτυχε κάπου τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί και φυσικά μάς χάρισε απίστευτο content!

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, δίχως καμία αμφιβολία, είναι ένας από τους παίκτες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στον Ολυμπιακό.

Ο Μαροκινός στράικερ που συνεχίζει την καριέρα του στη Ναντ, βρίσκεται στη χώρα μας όπου και έχει πολλούς φίλους όπως ο Ματιέ Βαλμπουενά.

Σε κάποια έξοδό του λοιπόν, τον πέτυχε η Αναστασία Γιουσέφ, η οποία δεν δίστασε να κάνει πλάκα λέγοντας ότι βρήκε το χαμένο της ξάδερφο.

«Ορίστε αστεράκια μου, ο ξάδερφός μου: Η Γιουσέφ κι ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Τον βρήκα».