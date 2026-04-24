Συνάντηση έπος: Η Αναστασία Γιουσέφ βρήκε το χαμένο της ξάδερφο... Γιουσέφ Ελ Αραμπί (vid)
Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, δίχως καμία αμφιβολία, είναι ένας από τους παίκτες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στον Ολυμπιακό.
Ο Μαροκινός στράικερ που συνεχίζει την καριέρα του στη Ναντ, βρίσκεται στη χώρα μας όπου και έχει πολλούς φίλους όπως ο Ματιέ Βαλμπουενά.
Σε κάποια έξοδό του λοιπόν, τον πέτυχε η Αναστασία Γιουσέφ, η οποία δεν δίστασε να κάνει πλάκα λέγοντας ότι βρήκε το χαμένο της ξάδερφο.
«Ορίστε αστεράκια μου, ο ξάδερφός μου: Η Γιουσέφ κι ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Τον βρήκα».
