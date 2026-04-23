Socca EURO: Όμιλος-φωτιά για την Ελλάδα

Η κλήρωση του Socca Euro 2026 στα Τίρανα ήρθε να επιβεβαιώσει μια γνώριμη πραγματικότητα για την Ελλάδα: σταθερά στην ελίτ, αλλά σχεδόν ποτέ με… ευνοϊκή μοίρα στις κληρώσεις!

Στα κεντρικά της Αλβανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με την παρουσία του Προέδρου της Αρμάντ Ντούκα αλλά και του Προέδρου της ISF Κρίστοφ Κέχι, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των Ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μινι ποδοσφαίρου (socca) όπου σχηματίστηκαν οι επτά όμιλοι της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί 20-24 Μαΐου στα Τίρανα.

Η «γαλανόλευκη» προήλθε δικαίως από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ως αποτέλεσμα μιας εντυπωσιακά σταθερής πορείας τα τελευταία χρόνια. Η ελληνική ομάδα έχει καταφέρει να εδραιωθεί στο υψηλότερο επίπεδο του socca, τόσο οργανωτικά όσο και αγωνιστικά, αποτελώντας σημείο αναφοράς σε διεθνές επίπεδο.

Η κλήρωση της επιφύλασσε έναν όμιλο υψηλής επικινδυνότητας, με αντιπάλους τη Γαλλία από το δεύτερο γκρουπ, τη Γεωργία από το τρίτο και την Ολλανδία από το τέταρτο. Τέσσερις ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά κοινό παρονομαστή την ανταγωνιστικότητα.

Πρόκειται για έναν όμιλο που απαιτεί από την Ελλάδα να μπει από την πρώτη στιγμή σε ρυθμούς… νοκ-άουτ αλλά αν θέλει να κοιτά ψηλά, τότε οφείλει να προκριθεί καθώς, μην ξεχνάμε, έχουμε απφύγει τα θηρία του πρώτου γκρουπ δυναμικότητας (Πολωνία, Καζακστάν, Γερμανία, Κροατία κτλ)

Τουρνουά υψηλών απαιτήσεων στα Τίρανα

Το Socca Euro 2026 αναμένεται να αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις που έχει φιλοξενήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Οι διοργανωτές κινούνται σε πυρετώδεις ρυθμούς, με στόχο ένα άρτιο αποτέλεσμα σε όλα τα επίπεδα, από τις εγκαταστάσεις μέχρι την τηλεοπτική κάλυψη. Τα παιχνίδια θα μεταδοθούν ζωντανά από την Cosmote TV, φέρνοντας το τουρνουά στα σπίτια των φιλάθλων.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική αποστολή έχει ήδη μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, έχοντας ανακοινώσει το ρόστερ της πριν από περίπου δέκα ημέρες. Το τεχνικό επιτελείο δουλεύει πάνω στη χημεία και την τακτική προσέγγιση, γνωρίζοντας πως δεν υπάρχει περιθώριο για αργό ξεκίνημα.

Οι όμιλοι που τραβούν τα βλέμματα

Αν και το ελληνικό group συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον, δεν είναι το μοναδικό.

Ο δεύτερος όμιλος ξεχωρίζει ως ο πιο «βαρύς» της διοργάνωσης, με τις Κροατία, Αγγλία, Ισπανία και Τσεχία να συνθέτουν ένα γκρουπ που θυμίζει… τελική φάση από μόνο του.

Αντίστοιχα, στον έβδομο όμιλο δεσπόζει το Καζακστάν, νούμερο ένα στο ranking, απέναντι σε Ουκρανία, Λετονία και Πορτογαλία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία της Κύπρου, που θα αντιμετωπίσει τη διοργανώτρια Αλβανία, την Τουρκία και τη Σλοβενία.

Η πρόκληση και η ευκαιρία

Για την Ελλάδα, το σενάριο είναι ξεκάθαρο: δύσκολος δρόμος, υψηλές απαιτήσεις, αλλά και μια ακόμη ευκαιρία να επιβεβαιώσει ότι ανήκει στην κορυφή.

Γιατί αν κάτι έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, είναι ότι ακόμη και μέσα από «ομίλους φωτιάς», ξέρει να επιβιώνει και πολλές φορές να ξεχωρίζει.



