Άλβαρες και Μαντουέκε απείλησαν με μακρινά σουτ στον ημιτελικό ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ.

Πράγματι, η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνη της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπάγερν Μονάχου, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως το ματς του Μετροπολιτάνο δεν έχει φάσεις. Στο 14', ο Άλβαρες έπιασε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή μα είδε τον Ράγια να αποκρούει, ενώ η αντίστοιχη προσπάθεια του Μαντουέκε στο 30' πέρασε άουτ.