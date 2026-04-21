ΗΠΑ: Αλεξιπτωτιστής προσγειώθηκε στον πίνακα του Lane Stadium και τον κατέβασαν με γερανό
Ένα απρόσμενο περιστατικό έκλεψε την παράσταση στην έναρξη του εαρινού αγώνα ποδοσφαίρου στο πανεπιστήμιο Virginia Tech, όταν ένας αλεξιπτωτιστής μπερδεύτηκε και προσγειώθηκε πάνω στον πίνακα του σταδίου Lane.
Ο άνδρας εγκλωβίστηκε στην κορυφή του πίνακα, ανάμεσα στα γράμματα C και H της επιγραφής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των διασωστών που βρίσκονταν στο γήπεδο.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του πάνω στον πίνακα, ο αλεξιπτωτιστής κατάφερε να πετάξει μια μεγάλη σημαία της Αμερικής στις κερκίδες, ενώ για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε να επιστρατεύσουν γερανό, με τους διασώστες να τον κατεβάζουν μετά από 20 λεπτά.
Το συμβάν οδήγησε στην καθυστέρηση της έναρξης του αγώνα για περίπου μια ώρα, ενώ ο άνδρας χρειάστηκε να νοσηλευτεί.
WOW🚨: Scary moment at Virginia Tech's spring game as a skydiver’s parachute snagged on the scoreboard 😳 He was safely rescued by the fire department after a tense wait. Hope he’s okay! 🙏🏿 pic.twitter.com/KNMLB6ussU— Officer Lew (@officer_Lew) April 18, 2026
