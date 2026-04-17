Η αγγλική Ράμσγκεϊτ ανακοίνωσε την απομάκρυνση του προπονητή της, με έναν από τους λόγους να είναι ουσιαστικά ότι δεν χάλασε όσα χρήματα έπρεπε...

Προϊόν των ακαδημιών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Λι Μάρτιν έπαιξε μονάχα τρεις φορές με την πρώτη ομάδα υπό τις οδηγίες του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και τα επόμενα χρόνια έπαιξε σε δεκάδες συλλόγους, με σημαντικότερους αυτών τις Ρέιντζερς, Αντβέρπ, Στόουκ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Ίπσουιτς και Μίλγουολ.

Τα τελευταία χρόνια της καριέρας του τον βρήκαν στις χαμηλές κατηγορίες, όπου αγωνίστηκε τρεις φορές στη Ράμσγκεϊτ, πριν αποσυρθεί και την αναλάβει ως προπονητής πριν από μερικούς μήνες. Παρότι ωστόσο κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του στην παραμονή στην Premier Division της Isthmian League, απομακρύνθηκε από τον πάγκο στις 16 Απριλίου.

Ο λόγος; Μεταξύ άλλων, πέραν του κακού φίνις της Ράμσγκεϊτ, το γεγονός ότι δεν ξοδεύτηκαν όσα χρήματα θα έπρεπε! «Μία δύσκολη περίοδος όσον αφορά στη στελέχωση του ρόστερ πριν τον Μάρτιο σήμαινε πως, τις τελευταίες έξι εβδομάδες, το μπάτζετ έμεινε σε σημαντικό βαθμό ανεκμετάλλευτο. Η περίοδος αυτή αποτυπώθηκε στα πρόσφατα αποτελέσματα, με έξι ήττες σε επτά ματς» διαβάζει κανείς στη σχετική ανακοίνωση, η οποία προκαλεί απορίες...