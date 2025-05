Ο Σερντάν Σακίρι μετά από 12 χρόνια «περιπλάνησης» βρήκε το νόστο του στην ομάδα που τον ανέδειξε, βοηθώντας τη Βασιλεία να πανηγυρίσει το πρώτο της πρωτάθλημα μετά από οκτώ χρόνια.

Ήταν αναμενόμενο και σχεδόν μοιραίο. Ο Σερντάν Σακίρι γύρισε εκεί που ξεκίνησαν όλα και μαζί του επέστρεψαν τα χαμόγελα στη Βασιλεία. Μετά από μια σειρά απογοητευτικών σεζόν, ένα σύντομο ταξίδι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και μια μικρή αλλά αδιάφορη θητεία στη Λυών, ο 33χρονος πλέον Σακίρι ένιωσε πως είχε έρθει η ώρα να επιστρέψει στο σπίτι του. Τελικά η επιλογή αυτή αποδείχθηκε η καλύτερη δυνατή όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για ολόκληρο τον σύλλογο.

Ξεκίνησε τη σεζόν δειλά. Οι πρώτες του εμφανίσεις ήταν κατώτερες των προσδοκιών, η φυσική του κατάσταση δεν ήταν στα καλύτερα επίπεδα και το κοινό περίμενε τη στιγμή που ο ίδιος θα έπαιρνε μπρος για να θυμηθεί τον παλιό καλό του εαυτό. Με αφετηρία τον καθοριστικό του ρόλο στο ντέρμπι με τους Γιουνγκ Μπόις, όπου μοίρασε την ασίστ για το γκολ της νίκης ύστερα από μία εξαιρετική εκτέλεση φάουλ, η πορεία του στο πρωτάθλημα ήταν μόνο ανοδική.

A deserved heroes welcome for Xherdan Shaqiri after leading FC Basel to their first Swiss League title in eight years. 🏆 pic.twitter.com/OSYqIkQpqQ