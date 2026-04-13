Αργεντίνος ποδοσφαιριστής συνελήφθη επειδή φώναξε «βόμβα» μέσα σε αεροπλάνο!

Ο Εμιλιάνο Εντρίτζι, ποδοσφαιριστής της Χιμνασία ντε Χουχούι, συνελλήφθη, καθώς φώναξε «βόμβα», την ώρα που αποχώρούσε το αεροπλάνο που μετέφερε την ομάδα.

Ο Εμιλιάνο Εντρίτζι, ποδοσφαιριστής της Χιμνασία ι Εσγρίμα ντε Χουχούι, συνελήφθη από την Αστυνομία Ασφαλείας του Αεροδρομίου (PSA) επειδή φώναξε, αστειευόμενος, «βόμβα» πριν από την απογείωση εμπορικής πτήσης στην Αργεντινή.

Το άκομψο αυτό αστείο του 32χρόνου αμυντικού, το οποίο ενεργοποίησε τα πρωτόκολλα ασφαλείας του αεροδρομίου, προκάλεσε καθυστερήσεις που επηρέασαν περισσότερους από 1.200 επιβάτες.

Η πτήση που επρόκειτο να αναχωρήσει από το αεροδρόμιο «Horacio Guzmán» υπέστη καθυστέρηση άνω των πέντε ωρών μετά την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου και την επακόλουθη επιθεώρηση του αεροπλάνου, η οποία και απέκλεισε την παρουσία εκρηκτικών, ενώ η πράξη του βετεράνου οπισθοφύλακα χαρακτηρίστηκε ως δημόσιος εκφοβισμός, ένα έγκλημα που επισύρει σοβαρές νομικές κυρώσεις και διακοπή των αεροπορικών μεταφορών.

El futbolista Emiliano Jesús Endrizzi, de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, fue detenido tras protagonizar un episodio insólito al gritar “bomba” dentro de un avión a punto de despegar, lo que desató el pánico entre los… pic.twitter.com/XxGWDp0PQo April 12, 2026

Από την πλευρά του ο Βάλτερ Μοράλες, πρόεδρος της ομάδας που αγωνίζεται στη β΄Εθνική της Αργεντινής, ανέφερε ότι ο σύλλογος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να τερματίσει τη συνεργασία του με τον Εμιλιάνο Εντρίτζι μετά από αυτό το περιστατικό.

«Ας είναι σαφές ότι ο σύλλογος της Χιμνάσια ι Εσγρίμα, από το Χουχούι, δεν φέρει καμία ευθύνη σε αυτό. Ο παίκτης που διέπραξε την πράξη είναι υπεύθυνος και θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα και, προφανώς, θα θέσουμε τους εαυτούς μας στη διάθεση του συστήματος δικαιοσύνης».

Ο ισχυρός άνδρας της Χουχούι τόνισε ακόμη πως «αξιολογούμε» την αποφυλάκιση του Αργεντίνου αμυντικού, τονίζοντας ότι «το τρέχον παγκόσμιο πλαίσιο δεν επιτρέπει τέτοιου είδους αστεία».

«Προσπαθούμε να σώσουμε το όνομα της Χιμνάσια, επειδή δεν φέρει καμία ευθύνη για τίποτα από όλα αυτά. Θα διαφυλάξουμε τον θεσμό, κάτι που είναι το πιο σημαντικό για εμάς σήμερα... Ήταν ένας παίκτης που ήταν εν ώρα καθήκοντος, εκπροσωπώντας έναν πολύ σημαντικό θεσμό σε εθνικό επίπεδο».