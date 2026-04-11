Ο Κυριάκος Σαββίδης χάρισε μία σημαντική νίκη στη Βίσλα Πλοκ στον αγώνα που κάνει για ευρωπαϊκή έξοδο πετυχαίνοντας ένα υπέροχο τέρμα.

Βήμα... Ευρώπης έκανε η Βίσλα Πλοκ του Κυριάκου Σαββίδη έχοντας μάλιστα τον Έλληνα μέσο ως μεγάλο πρωταγωνιστή στο χθεσινό παιχνίδι ενάντια στη Λέχια Γκντανσκ για την 28η αγωνιστική της πολωνικής λίγκας, της οποίας επικράτησε με 1-0, αφού εκείνος σκόραρε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Στο 30ο λεπτό του αγώνα ο 30χρονος ποδοσφαιριστής μάζεψε τη μπάλα προλαβαίνοντας τον αντίπαλό του, έπειτα από ένα σουτ που έκανε ένας συμπαίκτης του, πάτησε περιοχή, απέφυγε τρεις παίκτες, τους δύο πρώτους με ποδαράκια και τον τρίτο με ωραία κοφτή ντρίμπλα κι έκανε ένα ωραίο τελείωμα στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, που έμελλε να είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Η νίκη αυτή έβαλε τη Βίσλα Πλοκ στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος Πολωνίας με 42 βαθμούς, δηλαδή την τελευταία που δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο με τα τωρινά δεδομένα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Κυριάκος Σαββίδης μίλησε γι' αυτό στα social media της ομάδας και ανέφερε:

«Δεν είναι τόσο για το γκολ. Για μένα το πιο σημαντικό, το λέω πάντα, είναι να κερδίζει η ομάδα. Δεν έχει σημασία ποιος σκοράρει. Δεν έχει σημασία για μένα. Αυτό που μετράει σε μένα είναι να πάρει το κλαμπ τους τρεις βαθμούς. Όταν κερδίζουμε, είμαι χαρούμενος. Και για το γκολ είμαι χαρούμενος, αλλά κυρίως για τη νίκη και τους τρεις βαθμούς.

Το παιχνίδι ήταν πολύ δύσκολο κόντρα σε μία καλή ομάδα, που πάλεψε πολύ. Όταν δείχνεις χαρακτήρα και πίστη μπορείς να πετύχεις τα πάντα κι αυτό είναι που κάνουμε εμείς. Έχουμε ακόμη επτά ματς, κάθε αγώνας είναι δύσκολος, κάθε παιχνίδι είναι τελικός. Επομένως πρέπει να συνεχίσουμε, να δουλέψουμε σκληρά και να πολεμήσουμε ως το τέλος».

Ο 30χρονος μέσος πήγε στην Βίσλα Πλοκ τον Φλεβάρη από την Σλόβαν Μπρατισλάβας κι έκτοτε έχει παίξει έξι φορές, σκοράροντας χθες για πρώτη φορά.