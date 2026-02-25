Κυριάκος Σαββίδης: Από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας στην Πολωνία
Μετά από 2,5 χρόνια στη Σλόβαν Μπρατισλάβας, ο Κυριάκος Σαββίδης αφήνει τη Σλοβακία για να να συνεχίσει την καριέρα του στην Πολωνία, παίρνοντας μεταγραφή στη Βίσλα Πλοκ. Ο 30χρονος χαφ υπέγραψε συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα μέχρι τον Μάιο του 2027, αφήνοντας τη Σλοβακία μετά από 5,5 χρόνια σε Ζέμπλιν Μιχαλόβτσε, Σπαρτάκ Τρνάβα και εσχάτως Σλόβαν.
Ο Έλληνας μέσος είχε φέτος 22 συμμετοχές με τους πρωταθλητές Σλοβακίας, με τον απολογισμό του στη χώρα της κεντρικής Ευρώπης να είναι δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα. Η Βίσλα Πλοκ αποτελούσε μέχρι πρότινος τη μεγάλη έκπληξη της Ekstraklasa αλλά με τρεις συνεχόμενες ήττες υποχώρησε έκτη στη βαθμολογία, απέχοντας τέσσερις βαθμούς από την κορυφή της βαθμολογίας.
🗣️ "Możemy walczyć o coś dużego"— Wisła Płock (@WislaPlockSA) February 25, 2026
Przed Wami Kyriakos Savvidis, drugi grek w składzie Nafciarzy! Savi przed naszą kamerą opowiedział trochę o motywacji, o przeszłości i znajomości polskiej kinematografii.
📺 https://t.co/sMcF4iMkd1 pic.twitter.com/q36QGsjOje
✍️ Kyriakos Savvidis, witamy w Wiśle Płock! 30-letni środkowy pomocnik z Grecji podpisał z klubem kontrakt ważny do 31 maja 2027 roku. 🤝— Wisła Płock (@WislaPlockSA) February 25, 2026
🔗 https://t.co/yltxQq9JDX pic.twitter.com/rlQwID481C
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.