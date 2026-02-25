Κυριάκος Σαββίδης: Από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας στην Πολωνία

Γιάννης Πολιάς
Ο Κυριάκος Σαββίδης αποχώρησε από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, παίρνοντας μεταγραφή στην πολωνική Βίσλα Πλοκ.

Μετά από 2,5 χρόνια στη Σλόβαν Μπρατισλάβας, ο Κυριάκος Σαββίδης αφήνει τη Σλοβακία για να να συνεχίσει την καριέρα του στην Πολωνία, παίρνοντας μεταγραφή στη Βίσλα Πλοκ. Ο 30χρονος χαφ υπέγραψε συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα μέχρι τον Μάιο του 2027, αφήνοντας τη Σλοβακία μετά από 5,5 χρόνια σε Ζέμπλιν Μιχαλόβτσε, Σπαρτάκ Τρνάβα και εσχάτως Σλόβαν.

Ο Έλληνας μέσος είχε φέτος 22 συμμετοχές με τους πρωταθλητές Σλοβακίας, με τον απολογισμό του στη χώρα της κεντρικής Ευρώπης να είναι δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα. Η Βίσλα Πλοκ αποτελούσε μέχρι πρότινος τη μεγάλη έκπληξη της Ekstraklasa αλλά με τρεις συνεχόμενες ήττες υποχώρησε έκτη στη βαθμολογία, απέχοντας τέσσερις βαθμούς από την κορυφή της βαθμολογίας.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

