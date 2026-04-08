Ο άλλοτε συμπαίκτης του Μιρτσέα Λουτσέσκου, Κορνέλ Ντίνου, προέβη σε μία τουλάχιστον ιδιαίτερη δήλωση για τον θάνατο του θρυλικού προπονητή.

Η είδηση του θανάτου του Μιρτσέα Λουτσέσκου βύθισε τη θλίψη τον χώρο του ποδοσφαίρου, με το ρουμανικό ποδόσφαιρο να θρηνεί την απώλεια ενός θρύλου. Μιλώντας για τον θάνατο του εμβληματικού προπονητή, ο άλλοτε συμπαίκτης του στην Ντινάμο Βουουρεστίου, Κορνέλ Ντίνου, έκανε μία δήλωση που τράβηξε τα βλέμματα.

«Μόλις το έμαθα, με πήραν τηλέφωνο. Ο Θεός να συγχωρέσει τον Μιρτσέα Λουτσέσκου» ανέφερε αρχικά ο 77χρονος φίλος του Λουτσέσκου, που συνέχισε λέγοντας ότι «το ποδόσφαιρο τον σκότωσε, δυστυχώς, καθώς ήθελε να μείνει στη δράση μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής του. Δυστυχώς, η καρδιά του Μιρτσέα Λουτσέσκου σταμάτησε να χτυπά και καλό είναι να θυμόμαστε μόνο τις καλές στιγμές».

Ο Ντίνου συνυπήρξε με τον εκλιπόντα τόσο στην Ντινάμο όσο και στην εθνική Ρουμανίας κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του '60 και του '70.