Σε επέμβαση για την τοποθέτηση απινιδιωτή θα προχωρήσει ο Μιρτσέα Λουτσέσκου μετά το λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη στην προπόνηση της εθνικής Ρουμανίας.

Τρόμαξαν στη Ρουμανία το πρωί της Κυριακής (29/3) με τον ομοσπονδιακό προπονητή, Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της εθνικής και διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Σε δηλώσεις που ακολούθησαν, ο ίδιος απέδωσε το λιποθυμικό επεισόδιο στη νευρικότητα που τον κυρίευσε μετά την ήττα από την Τουρκία και τον αποκλεισμό από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρά το γεγονός πως είχαν παρέλθει τρεις ημέρες από τον αγώνα.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ρουμανίας, το πρωί της Δευτέρας (30/3) ο 80χρονος τεχνικός υποβλήθηκε σε στεφανιογραφία, η οποία δεν φαίνεται να έδειξε κάτι ανησυχητικό τηρουμένης και της προχωρημένης ηλικίας του.

Ωστόσο για την αντιμετώπιση ορισμένων αρρυθμιών αποφασίστηκε να τοποθετηθεί απινιδωτής για την εύρυθμη λειτουργία του καρδιακού ρυθμού, με την επέμβαση να είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (31/3).