Μάντζιος: «Έρχονται καλύτερες ημέρες, όλοι θέλουμε να δώσουμε το κάτι παραπάνω»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομαδας της Κύπρου, Άκης Μάντζιος, έκανε την αυτοκριτική του για την απόδοση του συνόλου του στα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Κύπρος υποδέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (15/11) στη Λεμεσό την Αυστρία, στο πλαίσιο του προτελευταίου γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά και ηττήθηκε με 0-2 τελείωνοντας έτσι τις αγωνιστικές της υποχρεωσείς.

Ο 56χρόνος προπονητής της εθνικής ομάδας, Άκης Μάντζιος, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη της αναμέτρησης, εμφανίστηκε ευχαριστημένος από την απόδοση των παικτών του πάρα την ήττα, δηλώνοντας πως η πορεία τους από εδώ και πέρα, θα είναι μόνιμα ανοδική.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Μεγαλόνησου έκανε ακόμη την ανασκόπηση του για την εικόνα που παρουσίασε το σύνολο του καθ' όλη την διάρκεια των προκριματικών αγώνων, τονίζοντας πως αυτό το «ταξίδι» κλείνει με ένα αρκετά θετικό πρόσημο.

«Θεωρώ έρχονται καλύτερες ημέρες, οι παίκτες δίνουνε τον καλύτερο τους εαυτό και την ψυχή τους. Χρειάζεται να μεγαλώσει και να ωριμάσει η Εθνική. Έχει μέλλον αυτή η Εθνική. Λίγη περίμεναν πως θα παρουσιαστούμε με αυτή την εικόνα στα προκριματικά. Είμαστε στεναχωρημένοι, αφού θεωρούμε όλοι πως μπορούσαμε να έχουμε περισσότερους βαθμούς. Είναι όμως θετικό το πρόσημο».

«Στο πρώτο παιχνίδι ήμασταν πιο ανταγωνιστικοί. Ήταν πολύ καλή και πιεστική ομάδα. Δεν έχω δει το πέναλτι. Έπρεπε να αποφύγουμε το πέναλτι, ενώ θα μπορούσαμε να αποφύγουμε και το δεύτερο γκολ που ήρθε από δικά μας λάθη. Δεν έχω όμως παράπονο από την προσπάθεια των παιδιών. Τα παιδιά δεν είχαν επιθετικότητα ώστε να δημιουργήσουν προβλήματα στον αντίπαλο. Με τις αλλαγές γίναμε πιο πιεστικοί βγήκε μια φρεσκάδα αλλά και πάλι δεν καταφέραμε κάτι»