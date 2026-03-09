Έναρξη στο πρόγραμμα FIFA Football for Schools με τον Χρίστο Στόιτσκοφ

Η Ελλάδα συμμετέχει στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της FIFA, «FIFA Football for Schools», με τον Χρίστο Στόιτσκοφ να βρίσκεται στη χώρα μας.

Η FIFA έχει ξεκινήσει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με το όνομα «FIFA Football for Schools» το οποίο έχει ως στόχο να μπει στα σχολεία μέσω μεθόδων του προγράμματος. Η ΕΠΟ, το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού και η ΓΓΑ υλοποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην Ελλάδα με τον θρύλο του ποδοσφαίρου, Χρίστο Στόιτσκοφ να βρίσκεται στη χώρα μας.

Αναλυτικά:

«Ο κ. Στόιτσκοφ συμμετέχει στις δράσεις ως πρεσβευτής της FIFA στο πρόγραμμα που στοχεύει στη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις αξίες και τα ιδανικά του ποδοσφαίρου. Στον χαιρετισμό του κατά την εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος, ο κ. Στόιτσκοφ μετέφερε τη στήριξη του προέδρου της FIFA και εμπνευστή του αναπτυξιακού προγράμματος, Τζιάνι Ινφαντίνο και αναφέρθηκε στη σημασία υλοποίησής του ως προς τη σύνδεση του αθλητισμού με την εκπαίδευση και στην αξία του ποδοσφαίρου ως μέσου έμπνευσης για τα παιδιά.

Xαιρετισμό απηύθυναν επίσης η Διευθύντρια Στρατηγικής Ανάπτυξης της ΕΠΟ, Λώρα Δημητρίου, ο υπεύθυνος της FIFA για την υλοποίηση του προγράμματος, Antonio Buenano, ο Διευθυντής Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Δημήτρης Κερερές και ο συνεργάτης του Υπουργείου Αθλητισμού για θέματα διεθνών σχέσεων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διονύσης Καρακάσης.

Η πρώτη ημέρα περιλάμβανε παρουσιάσεις της φιλοσοφίας και της δομής του προγράμματος από την εκπαιδευτική ομάδα της FIFA, καθώς και την εισαγωγή στο βασικό ψηφιακό εργαλείο του προγράμματος, το Football for Schools App, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων στα σχολεία. Στο τέλος της πρώτης ημέρας έγινε και πρακτική εφαρμογή δράσεων του προγράμματος στο γήπεδο της Νήαρ Ηστ.

Για τη φετινή σχολική χρονιά το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 41 σχολεία από διαφορετικές περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα την Ιθάκη, την Μήλο, τον Έβρο, την Ρόδο, την Φλώρινα, την Κρήτη, την Θεσσαλία, την Χίο και την Πέλλα, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές από όλη τη χώρα να γνωρίσουν το ποδόσφαιρο ως εργαλείο μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής.

Στη διαδικασία της επιμόρφωσης συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής (ΕΦΑ) από τα σχολεία που έχουν επιλεγεί, καθώς και εκπαιδευτές της ΕΠΟ, οι οποίοι θα υλοποιήσουν τις δραστηριότητες στις σχολικές μονάδες. Παράλληλα, στα συμμετέχοντα σχολεία θα παρασχεθεί από την ΕΠΟ αθλητικός εξοπλισμός και εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη του προγράμματος.

Το FIFA Football for Schools αναμένεται να επεκταθεί σημαντικά την επόμενη σχολική χρονιά, με στόχο να συμμετέχουν περισσότερα από 500 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύνδεση του ποδοσφαίρου με την εκπαιδευτική κοινότητα και τη διάδοση των αξιών του αθλητισμού στους μαθητές».