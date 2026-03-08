Κονγκό: Αναβλήθηκε ντέρμπι μετά από ξύλο και εισβολή οπαδών στο γήπεδο
Αλγεινές εικόνες διαδραματίστηκαν στο μεγάλο ντέρμπι του Κονγκό ανάμεσα στην Μαζέμπε και την Λουπόπο για την πρώτη κατηγορία της αφρικανικής χώρας. Ο αγώνας άλλωστε οδηγήθηκε σε αναβολή μετά από εισβολή οπαδών στο γήπεδο και συρράξεις στον αγωνιστικό χώρο.
Από τα πρώτα λεπτά η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη στις εξέδρες, με την κατάσταση να κλιμακώνεται προοδευτικά. Αφού πρώτα πέταξαν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο κι έσπασαν καθίσματα στις κερκίδες, τελικά οι οπαδοί έκαναν ντου στο γήπεδο κι οδήγησαν τους ποδοσφαιριστές έντρομους πίσω στα αποδυτήρια.
Οι Αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο γήπεδο απάντησαν με ρίψη δακρυγόνων, προτού ακολουθήσουν συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών με τις Αρχές. Παρά την παρουσία αρκετών αστυνομικών πάντως η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τον διαιτητή τελικά να αποφασίζει την οριστική διακοπή του αγώνα.
🇨🇩 Sospeso il classico fra TP Mazembe e Saint Eloi Lupopo.— Sottoporta (@Sottoporta_ICI) March 8, 2026
Dopo diverse scaramucce prima del match i tifosi hanno invaso il campo provocando l’interruzione della gara che non è più ripresa.
Al momento il Mazembe guida la classifica a +10 sui rivali. pic.twitter.com/2jVDVwkKWc
