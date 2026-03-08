Επεισοδιακό αποδείχθηκε ντέρμπι στο Κονγκό, το οποίο οδηγήθηκε σε αναβολή μετά από εισβολή οπαδών και συγκρούσεις στον αγωνιστικό χώρο.

Αλγεινές εικόνες διαδραματίστηκαν στο μεγάλο ντέρμπι του Κονγκό ανάμεσα στην Μαζέμπε και την Λουπόπο για την πρώτη κατηγορία της αφρικανικής χώρας. Ο αγώνας άλλωστε οδηγήθηκε σε αναβολή μετά από εισβολή οπαδών στο γήπεδο και συρράξεις στον αγωνιστικό χώρο.

Από τα πρώτα λεπτά η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη στις εξέδρες, με την κατάσταση να κλιμακώνεται προοδευτικά. Αφού πρώτα πέταξαν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο κι έσπασαν καθίσματα στις κερκίδες, τελικά οι οπαδοί έκαναν ντου στο γήπεδο κι οδήγησαν τους ποδοσφαιριστές έντρομους πίσω στα αποδυτήρια.

Οι Αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο γήπεδο απάντησαν με ρίψη δακρυγόνων, προτού ακολουθήσουν συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών με τις Αρχές. Παρά την παρουσία αρκετών αστυνομικών πάντως η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τον διαιτητή τελικά να αποφασίζει την οριστική διακοπή του αγώνα.