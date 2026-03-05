Socca: Συνέχεια στο θρίλερ της Premier και έναρξη προεπιλογών Ελληνικής Ομάδας

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 15η αγωνιστική της SOCCA Premier League, υπό το βλέμμα μάλιστα του τεχνικού του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, Γιώργου Μπαστάκη.

Η 15η αγωνιστική δεν είχε μόνο ντέρμπι, αλλά και έντονο γαλανόλευκο άρωμα Socca καθώς πραγματοποιήθηκε η πρώτη προεπιλογή της χρονιάς στην Αθήνα, με τον τεχνικό του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος Γιώργο Μπαστάκη να παρακολουθεί από κοντά όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής και να κάνει τις πρώτες προπονήσεις της χρονιάς. Συνολικά 45 παίκτες από 30+ ομάδες από ολόκληρη της ομπρέλα της Socca (Allwyn Unileague, Socca Premier League, Socca Championship, Προπάθλημα) πέρασαν από αξιολόγηση, ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Socca, με στόχο τη διαμόρφωση της πρώτης αποστολής της χρονιάς.

Το μεγαλύτερο ντέρμπι της Socca Premier ήταν αυτό ανάμεσα σε San Antonio και Magufana με τους φιλοξενούμενους Πευκιώτες να είναι εκείνοι εκείνοι που χαμογέλασαν στο φινάλε μοιραζόμενοι έτσι τους βαθμούς ανάμεσα στις δύο ομάδες στους δύο γύρους, πραγματοποίησαν εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο, σημειώνοντας πέντε τέρματα και φτάνοντας σε μια σπουδαία ανατροπή. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, Βασίλης Μουζακίτης, που βρήκε δίχτυα δύο φορές και οδήγησε τη Magufana σε ένα πολύτιμο τρίποντο, βάζοντάς τη ξανά δυναμικά στη μάχη του τίτλου.

Στην αναμέτρηση Klika X Favelas – ΠΑΣ Νάξου, η ΠΑΣ Νάξου έκανε την καλύτερη εμφάνιση της στη σεζόν και είχε σε εξαιρετική βραδιά τον Χαράλαμπο Μουρελάτο. Με ακόμη μία εμφάνιση MVP και τέσσερα γκολ, οδήγησε την ομάδα του στην έβδομη νίκη της στο πρωτάθλημα, αφήνοντας την Klika X Favelas αρκετά πίσω από την κορυφή που κυνηγούσε.

Την ίδια ώρα, οι περισσότεροι διεκδικητές της κορυφής δεν στραβοπάτησαν. Ο Αλκοολικός Αστέρας, η W Rizz και οι Cometas συνέχισαν με νίκες, διατηρώντας τη θέση τους στα ψηλά της βαθμολογίας. Ο Αλκοολικός Αστέρας παραμένει μόνος πρώτος, χτίζοντας διαφορά +4 από τον δεύτερο και τον τρίτο. Στην Αθήνα, δύο ακόμη αναμετρήσεις εξελίχθηκαν σε δυνατά ντέρμπι ανάμεσα σε ισοδύναμες ομάδες. Στο ματς των Bandoleros και Brodios, οι Brodios έκαναν το απόλυτο στο τελευταίο τετράλεπτο αποδεικνύοντας πως το 2026 έχουν μεταμορφωθεί και ο μεταγραφές τους έχουν δώσει μεγάλη ώθηση. Με τρία γκολ σε αυτό το διάστημα ανέτρεψαν τα δεδομένα, πήραν το προβάδισμα και πανηγύρισαν ένα τρίποντο-χρυσάφι που τους φέρνει για τα καλά στην πρώτη δωδεκάδα και σε τροχιά ευρωπαϊκών θέσεων.

Με το εντυπωσιακό 8-2 επικράτησαν των αντιπάλων τους οι Zigolo και Apache, συνεχίζοντας το θετικό τους σερί στον δεύτερο γύρο και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα βελτίωσης. Πιο εύκολο έργο από ό,τι αναμενόταν είχαν οι Smixiside και Galatsicos απέναντι στους Βουρλισμένους και Kaiei αντίστοιχα. Τα θετικά αποτελέσματα τους έδωσαν πολύτιμους βαθμούς και τους ανέβασαν στη βαθμολογία, απομακρύνοντάς τους από ομάδες που τους καταδιώκουν.