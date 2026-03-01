Ρουμανία: Κάζο για τη Στεάουα, έμεινε για πρώτη φορά εκτός playoffs
Έχοντας κάνει κάκιστη σεζόν φέτος, η Στεάουα Βουκουρεστίου να έμεινε και μαθηματικά εκτός playoffs στη Ρουμανία για πρώτη φορά στην ιστορία της! Η FCSB θα τερματίσει στην καλύτερη των περιπτώσεων έβδομη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Liga l, με αποτέλεσμα να πάει στα playouts...
Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα, Ραπίντ Βουκουρεστίου, Ντινάμο Βουκουρεστίου, Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ, Κλουζ και Άρτζες Πιτέστι εξασφάλισαν την εξάδα, συνεπώς θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν και τα καλά ευρωπαϊκά εισιτήρια, με τη Στεάουα να μπορεί στην καλύτερη να πάει στα μπαράζ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, αν τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις των playouts.
Πέραν του πρεστίζ, η ζημιά για τους πρωτευουσιάνους είναι και οικονομική, με ρουμανικά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα θα είναι περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ λιγότερα, ενώ και τα εισιτήρια των αγώνων αναμένεται να είναι λιγότερα - με τα έσοδα από το Conference, για όποιον περάσει, να είναι επίσης μειωμένα σε σχέση με εκείνα σε Champions και Europa League.
Following FC Argeș Pitești’s 1–0 win over Dinamo, we will compete in the play-out for the first time.😟#FCSB— FCSB 🇬🇧🇺🇸 (@FCSB_ENG) March 1, 2026
