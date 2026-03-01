Η Στεάουα Βουκουρεστίου θα τερματίσει στην καλύτερη των περιπτώσεων στην έβδομη θέση της βαθμολογίας της Liga l, μένοντας για πρώτη φορά εκτός playoffs στη Ρουμανία.

Έχοντας κάνει κάκιστη σεζόν φέτος, η Στεάουα Βουκουρεστίου να έμεινε και μαθηματικά εκτός playoffs στη Ρουμανία για πρώτη φορά στην ιστορία της! Η FCSB θα τερματίσει στην καλύτερη των περιπτώσεων έβδομη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Liga l, με αποτέλεσμα να πάει στα playouts...

Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα, Ραπίντ Βουκουρεστίου, Ντινάμο Βουκουρεστίου, Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ, Κλουζ και Άρτζες Πιτέστι εξασφάλισαν την εξάδα, συνεπώς θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν και τα καλά ευρωπαϊκά εισιτήρια, με τη Στεάουα να μπορεί στην καλύτερη να πάει στα μπαράζ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, αν τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις των playouts.

Πέραν του πρεστίζ, η ζημιά για τους πρωτευουσιάνους είναι και οικονομική, με ρουμανικά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα θα είναι περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ λιγότερα, ενώ και τα εισιτήρια των αγώνων αναμένεται να είναι λιγότερα - με τα έσοδα από το Conference, για όποιον περάσει, να είναι επίσης μειωμένα σε σχέση με εκείνα σε Champions και Europa League.