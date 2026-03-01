Οι οπαδοί της ΑΕΚ γεμίζουν το Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου αποθεώνοντας τους παίκτες της Ένωσης μόλις βγήκαν για προθέρμανση.

Κατάμεστο από οπαδούς της ΑΕΚ θα είναι σήμερα το Πανθεσσαλικό στάδιο με τους φίλους της Ένωσης σπάζοντας κάθε ρεκόρ να κάνουν το απόλυτο sold out για το ματς με τον Βόλο.

Αφού έστησαν ένα κιτρινόμαυρο πάρτι στην Παραλία του Βόλου, στη συνέχεια οι οπαδοί της ΑΕΚ άρχισαν να γεμίζουν το Πανθεσσαλικό ντύνοντας το απ' άκρη σ' άκρη στα κιτρινόμαυρα.

Μόλις οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς βγήκαν για προθέρμανση γνώρισαν την αποθέωση από τους φίλους της Ένωσης.