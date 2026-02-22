Σέφιλντ Γουένσντεϊ: Ο πιο πρόωρος υποβιβασμός στην ιστορία της EFL
Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία των αγγλικών επαγγελματικών κατηγοριών (EFL), που υποβιβάστηκε από τον Φεβρουάριο μετά την ήττα κόντρα στην μεγάλη της αντίπαλο, Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, στον αγώνα της Κυριακής (22/2).
Η ομάδα της Championship ηττήθηκε με 2-1 από την Γιουνάιτεντ, γεγονός που σήμαινε και τον αναπόφευκτό υποβιβασμό. Η Γουένσντεϊ είναι στο -7 έπειτα από 33 αγώνες και απέχει 41 βαθμούς από την σωτηρία, ενώ απομένουν 13 παιχνίδια. H ήττα από την μισητή αντίπαλο ήταν η 11η συνεχόμενη, ενώ η μοναδική νίκη ήταν κόντρα στην Πόρτσμουθ τον Σεπτέμβριο.
Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ τιμωρήθηκε με συνολική αφαίρεση 18 βαθμών από την Αγγλική Football League (EFL) για παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών στο πρώτο μισό της σεζόν, μετά την υπαγωγή της σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Παράλληλα, στον πρώην ιδιοκτήτη της, Ντέιφον Τσανσίρι, επιβλήθηκε απαγόρευση να είναι ιδιοκτήτης ή διευθυντής σε οποιονδήποτε σύλλογο της EFL για περίοδο τριών ετών.
Sheffield Wednesday have suffered the earliest relegation in Football League history after their 2-1 defeat to rivals Sheffield United in the Championship.— B/R Football (@brfootball) February 22, 2026
The Owls have been hit with 18-points worth of deductions this season and remain on -7 points with 13 games to play. pic.twitter.com/cdTggG5Kxi
