Κατά τη διάρκεια αγώνα τοπικού πρωταθλήματος στην Τουρκία, βοηθός διαιτητή τραυματίστηκε από ρίψη... πατινιού!

Ένα περιστατικό ανησυχητικό και συνάμα πολύ παράξενο έλαβε χώρα την Κυριακή (15/2) κατά τη διάρκεια αγώνα για το τοπικό πρωτάθλημα της Μαλάτια ανάμεσα σε Νταρεντεσπόρ και Χεκιμάν Μπελεντίγεσι στην Τουρκία.

Στο 87ο λεπτό και ενώ το σκορ ήταν 1-1, οι γηπεδούχοι σκόραραν αλλά ο επόπτης, Χακάν Μπασκούρτ σήκωσε το σημαιάκι του υποδεικνύοντας οφσάιντ. Απόφαση που έφερε αντιδράσεις, με ένταση να ξεσπάει και τους εξαγριωμένους οπαδούς της Νταρεντεσπόρ να πετούν ένα... πατίνι στον βοηθό!

Ο Μπασκούρτ βρέθηκε στο έδαφος και διακομίστηκε σε κοντινό νοσοκομείο προκειμένου να του γίνουν εξετάσεις και ράμματα στο κεφάλι, με τον οπαδό που πέταξε το πατίνι να συλλαμβάνεται και εν συνεχεία να αφήνεται ελεύθερος...