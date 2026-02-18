Απίστευτο και όμως αληθινό, 150 πληρώνει η πρόκριση του Ολυμπιακού!

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» θέλοντας να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση του στους «16» της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να αφήσει πίσω της τις τελευταίες εμφανίσεις στο πρωτάθλημα και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Στο Champions League άλλωστε έχει δείξει αρκετά καλό πρόσωπο και τώρα είναι η ώρα να εκμεταλλευτεί την έδρα του.

Απέναντι στη Λεβερκούζεν πέτυχε τη μοναδική εντός έδρας νίκη του στη League Phase με 2-0, σε μία αναμέτρηση όπου μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν o Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΟΥΣ 16 ΤΟΥ CHAMPIONS LEAGUE ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 150!

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν και πάλι να πάρουν μία σημαντική νίκη και ο άσος βρίσκεται σε απόδοση 2.55 στη Novibet.

Για να έρθει ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα χρειαστεί κάποιοι παίκτες-κλειδιά να βγουν μπροστά.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ψάχνει ακόμα τα πατήματά του μετά την επιστροφή του από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπου εντυπωσίασε.

Παραμένει ένας ποιοτικός επιθετικός και στα κρίσιμα παιχνίδια δεν φοβάται να πάρει τις ευθύνες που του αναλογούν. Το να σκοράρει απέναντι στη Λεβερκούζεν προσφέρεται σε απόδοση 2.38 στη Novibet.

Από την άλλη η «Βέρκσελφ» τελευταία φορά ηττήθηκε στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 20 Ιανουαρίου.

Έκτοτε μετράει πέντε νίκες σε έξι παιχνίδια, δείγμα της βελτίωσης που έχει δείξει. Ο Κάσπερ Χιούλμαντ ανέλαβε την ομάδα τον Σεπτέμβριο και έχει περάσει το δικό του στυλ.

Σίγουρα η Λεβερκούζεν δεν είναι πια η διεκδικήτρια του πρωταθλήματος, όπως με τον Τσάμπι Αλόνσο, αλλά παραμένει μία ποιοτική ομάδα.

Αυτό φάνηκε και στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, παρά το αρνητικό για την ίδια αποτέλεσμα.

Τώρα θα είναι πιο υποψιασμένη και ξέρει ότι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» έχει δύσκολο έργο. Δεν είναι, βέβαια, από τις ομάδες που θα κλειστούν και θα παίξουν με σκοπιμότητα για να πάρουν το αποτέλεσμα. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται σε απόδοση 1.69 στη Novibet.

