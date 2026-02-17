«Ομάδα Καφενείο»: Βρεθήκαμε στην Καισαριανή και ρωτήσαμε τους φιλάθλους για την τετράδα των playoffs

Για μία ακόμη φορά το Gazzetta και η εκπομπή «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin πήρε το μικρόφωνο και βγήκε στην Αθήνα.

Για ακόμη μια φορά, η εκπομπή του Gazzetta «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin βρέθηκε στην Καισαριανή, στο «Καφέ Άβατον» για το ντέρμπι δικεφάλων μεταξύ ΠΑΟΚ - ΑΕΚ.

Οι φίλαθλοι έκαναν τις δικές τους προβλέψεις για το ντέρμπι, για το ποιος είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος τους, την τελική τετράδα των playoffs και ποιον παίκτη από την ομάδα τους θα αντάλλαζαν.

Δείτε όλες τις ερωτήσεις που έκανε η Αλεξάνδρα Οικονόμου στο παρακάτω απολαυστικό βίντεο: