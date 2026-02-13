Οπαδοί βραζιλιάνικης ομάδας ζήτησαν από τους παίκτες να τραυματίσουν τον Νεϊμάρ (vid)

Οι οπαδοί της Βέλο ζήτησαν από τους παίκτες της ομάδας να πάρουν τη νίκη κόντρα στη Σάντος με κάθε τρόπο, ακόμη και αν αυτό σημαίνει να τραυματίσουν σκληρά τον Νεϊμάρ.

Η επιστροφή του Νεϊμάρ στην αγωνιστική δράση μετά την αρθροσκοπική επέμβαση στο αριστερό του γόνατο πλησιάζει γρήγορα, με τον Βραζιλιάνο σταρ να έχει ήδη επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις της Σάντος. Ωστόσο, ενόψει του αγώνα της Κυριακής εναντίον της Βέλο Κλουμπ, ο διεθνής εξτρέμ έλαβε μια αυστηρή και ανησυχητική «προειδοποίηση».

Πιο συγκεκριμένα τη Τετάρτη (11/02), οι οργανωμένοι οπαδοί της Βέλο εμφανίστηκαν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και απευθύνθηκαν στους παίκτες πριν από τον κρίσιμο αγώνα, λέγοντας συγκεκριμένα για τον Νέι πως: «Χρειαζόμαστε τον καθένα από εσάς εκεί έξω να ιδρώσει και να χύσει αίμα. Αν πρέπει να αφήσουμε τον Νεϊμάρ εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου, τότε αφήστε τον (υπονοώντας να τον ξανα τραυματίσουν). Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, καταλαβαίνετε;».

"Se for pra tirar o Neymar da copa, tira mano, foda-se"



Olha o nível da torcida do Velo Clube conversando com os jogadores pic.twitter.com/KzRnInHJF8 February 12, 2026

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε από την ίδια την ομάδα, έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ανησυχία στους οπαδούς. Σύμφωνα με τους ultras πάντως, τα λόγια αυτά είχαν ως στόχο να αποτελέσουν κίνητρο και όχι απειλή, ενώ το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας ότι οι εισβολές οπαδών και οι διακοπές των προπονήσεων δεν γίνονται αποδεκτές.

Η ανακοίνωση της Βέλο

Το διοικητικό συμβούλιο της Velo Clube δηλώνει δημόσια ότι δεν ανέχεται την εισβολή που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν μια ομάδα οργανωμένων οπαδών διέκοψε την προπόνηση της επαγγελματικής ομάδας.

Οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο προετοιμάζονταν για τον καθοριστικό αγώνα, του τελευταίου γύρου του πρωταθλήματος Paulistão A1, όταν το έργο τους διακόπηκε από μια ενέργεια που σαφώς είχε ως στόχο να φέρει σε δύσκολη θέση τους παίκτες και τα μέλη του προπονητικού επιτελείου.

Η Velo Clube κατανοεί ότι πρόκειται για μια ευαίσθητη στιγμή και ότι η κατάσταση επηρεάζει τα συναισθήματα όλων των οπαδών της, των οποίων το πάθος και η υποστήριξη ήταν πάντα θεμελιώδεις για την ιστορία του ιδρύματός μας.

Ωστόσο, είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι ενέργειες αυτού του είδους, καθώς και η ρίψη βομβών στο γήπεδο που σημειώθηκαν στον τελευταίο γύρο, βλάπτουν άμεσα την ομάδα σε μια κρίσιμη στιγμή της σεζόν.

Αυτές οι ενέργειες διερευνώνται από τις αρχές και, εκτός από το ότι θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα όσων παρακολούθησαν τον αγώνα για να τον παρακολουθήσουν ή να εργαστούν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κυρώσεις για τον σύλλογο, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας του πλεονεκτήματος έδρας σε μελλοντικούς αγώνες.

Το Πρωτάθλημα Paulista Series A1 συγκεντρώνει μεγάλες ομάδες από την πολιτεία και τη χώρα, και η Velo Clube έχει αγωνιστεί επί ίσοις όροις σε αυτό το υψηλό επίπεδο, με αξιοπρέπεια, αφοσίωση και επαγγελματισμό.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Velo Clube έχει φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουν επιτευχθεί ποτέ στην ιστορία της, που διαρκεί έναν αιώνα, τα τελευταία χρόνια. Το 2026, ο σύλλογος θα αγωνιστεί σε εθνικές διοργανώσεις, όπως η Série D του Βραζιλιάνικου Πρωταθλήματος και το Copa do Brasil, το οποίο θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Αυτά τα επιτεύγματα είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού, σοβαρής δουλειάς και της ενότητας όλων όσων συμμετέχουν στον θεσμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την απόλυτη εμπιστοσύνη του στην ομάδα και το προπονητικό επιτελείο, οι οποίοι παραμένουν συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι στην επίτευξη της νίκης και στην παραμονή στην κορυφαία κατηγορία την επόμενη Κυριακή.

Όλοι στον σύλλογο είναι επικεντρωμένοι στη διατήρηση της Velo Clube στην τιμητική Πρώτη Κατηγορία του ποδοσφαίρου του Σάο Πάολο και στη συνέχιση της οικοδόμησης μιας τροχιάς ανάπτυξης και σεβασμού σε πολιτειακό και εθνικό επίπεδο.

Βασιζόμαστε στην υποστήριξη των οπαδών μας, οι οποίοι ήταν πάντα και θα συνεχίσουν να είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι της ιστορίας μας.

Η απάντηση του Νεϊμάρ

Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος επιθυμεί με κάθε δυνατό τρόπο να βρίσκεται στην αποστολή της «Σελεσάο» για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, απάντησε έμμεσα στις απειλές αυτές, αναρτώντας μια ιστορία στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, η οποία απεικονίζει τον Αντριάνο να πανηγυρίζει, φορώντας μια φανέλα που φέρει το μήνυμα: «Que Deus Perdoe essas pessoas ruins (Είθε ο Θεός να συγχωρέσει αυτούς τους κακούς ανθρώπους)».

Παρά την αντιπαράθεση, ο αστέρας της Σάντος συνέχισε δημοσιεύοντας αρκετές φωτογραφίες από τις προπονήσεις του, τόσο στο γυμναστήριο όσο και στο γήπεδο, αυξάνοντας τις προσδοκίες για την επικείμενη επιστροφή του.