«Ομάδα Καφενείο»: Βρεθήκαμε στη Γούβα και ρωτήσαμε τους φιλάθλους για το ντέρμπι αιωνίων
Για ακόμη μια φορά, η εκπομπή του Gazzetta «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin βρέθηκε στη Γούπα, στο καφέ «Cafe D» για το μεγάλο ντέρμπι αιωνίων: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός.
Οι φίλαθλοι έκαναν τις δικές τους προβλέψεις για το ντέρμπι, για το πως βλέπουν την ομάδα τους και τις πορείες των ομάδων στην Ευρώπη.
Δείτε όλες τις ερωτήσεις που έκανε η Αλεξάνδρα Οικονόμου στο παρακάτω απολαυστικό βίντεο:
