Το Μαγδεμβούργο επικράτησε 5-4 της Γκρόιτερ Φιρτ εκτός έδρας, έχοντας ηττηθεί με το ίδιο σκορ στον Α' γύρο!

Η 2.Bundesliga μας προσφέρει συχνά πυκνά ενδιαφέρουσες ιστορίες και αυτό συνέβη ξανά, χάρη στα κατορθώματα των Γκρόιτερ Φιρτ και Μαγδεμβούργου! Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν την Παρασκευή (6/2) για την 21η αγωνιστική της Β' κατηγορίας στη Γερμανία, με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν 5-4 των ουραγών μετά από ένα απίθανο ματς και να παίρνουν βαθιά ανάσα στη μάχη της παραμονής.

Εκτός από ανάσα βέβαια, πήραν και... ρεβάνς από την Γκρόιτερ, η οποία τους είχε νικήσει με το ίδιο ακριβώς σκορ στον Α' γύρο! Το 4-5 επαναλήφθηκε με λίγα λόγια, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να χορταίνουν θέαμα σε αμφότερες αναμετρήσεις, όπου σημειώθηκαν συνολικά 18 τέρματα. Επιπλέον κοινός παρονομαστής πάντως, ότι και στις δύο περιπτώσεις, οι φίλοι των γηπεδούχων αποχώρησαν με το κεφάλι σκυμμένο...

Όσον αφορά δε στο σημερινό ματς, αξίζει και με το παραπάνω να αναφερθούμε στη διακύμανση του σκορ, καθώς η Γκρόιτερ προηγήθηκε μόλις στο 8' αλλά δέχτηκε πέντε γκολ μέχρι το 33'! Εντέλει, το τελικό αποτέλεσμα είχε διαμορφωθεί μέχρι το 47', με το υπόλοιπο του αγώνα να κυλάει δίχως άλλο τέρμα...