Σαν σήμερα το 2000, ο Άντι Κόουλ σημείωσε ένα απίθανο γκολ για λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενάντια στην Κόβεντρι.

Το ημερολόγιο δείχνει 5 Φεβρουαρίου 2000, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ορέγεται το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα για τρίτη φορά την τελευταία δεκαετία και η ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον φιλοξενεί την Κόβεντρι, η οποία με τη σειρά της θέλει να ξεμπερδεύει με την παραμονή στην Premier League.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι θα πάρουν τη νίκη με σκορ 3-2, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Άντι Κόουλ, ο οποίος σκόραρε δύο φορές. Και ένα εκ των δύο γκολ του, μνημονεύεται ακόμα ως ένα από τα πιο... αλήτικα του παλαίμαχου στράικερ!

Μετά από δυνατό πλάγιο άουτ του Γκάρι Νέβιλ, ο Βρετανός φορ κέρδισε την εναέρια μονομαχία και εν συνεχεία κατέβασε με τρομερή τεχνική την μπάλα, πατώντας περιοχή. Ακολούθησε μία εντυπωσιακή προσποίηση, με τον Κόουλ να εκτελεί με ένα καταπληκτικό σκαφτό σουτ, στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και εντέλει στο πλαϊνό δίχτυα...

Αυτό ήταν ένα από τα 19 γκολ που θα σημείωνε στο πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά ο Άγγλος επιθετικός, με τη Γιουνάιτεντ να κατακτά στο τέλος τον τίτλο και να επαναλαμβάνει την επιτυχία την επόμενη σεζόν, κάνοντας το three-peat.