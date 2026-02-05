Το πρώτο γκολ του Τετέ με τη φανέλα της Γκρέμιο! (vid)

Ο άλλοτε επιθετικός του Παναθηναϊκού, Τετέ, πέτυχε το πρώτο του τέρμα με τη νέα του ομάδα στην επιβλητική νίκη της Γκρέμιο επί της Μποταφόγκο με 5-3.

Η Γκρέμιο αντιμετώπισε τα ξημερώματα της Πέμπτης (05/02) τη Μποταφόγκο στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Βραζιλίας και επικράτησε με το επιβλητικό σκορ 5-3, με τον πρώην «πράσινο» Τετέ, να βρίσκεται σε πολύ καλή ημέρα.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ξεκίνησε βασικός στον αγώνα και ήταν πολύ δραστήριος καθ΄όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, πετυχαίνοντας μάλιστα και ένα γκολ στο 60 λεπτό της αναμέτρησης για να κάνει το 4-2.

Πιο συγκεκριμένα ο Αμούζου παίρνει την μπάλα, τρέχει όλη τη αριστερή πλευρά και στέλνει μία πάσα ακριβείας μέσα στην περιοχή στον Βραζιλιάνο επιθετικό, ο οποίος τη βρίσκει στο δεξί του πόδι και με ωραίο τελείωμα την στέλνει στα δίχτυα.

Primeiro gol de Tetê com a camisa do Grêmio.



Muito importante para pegar confiança nessa sequência do campeonato!



Brasileirão 2026: Grêmio 4x2 Botafogo.



pic.twitter.com/xhg7yNDdNh February 5, 2026

Θυμίζουμε ότι ο Τετέ ήρθε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2024 αντί 6 περίπου εκατομμυρίων ευρώ και σε 1 μίση χρόνο με τη φανέλα του τριφυλλιού κατέγραψε 76 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 13 γκολ και μοιράζοντας άλλες 10 ασιστ.