Το πρώτο γκολ του Τετέ με τη φανέλα της Γκρέμιο! (vid)
Η Γκρέμιο αντιμετώπισε τα ξημερώματα της Πέμπτης (05/02) τη Μποταφόγκο στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Βραζιλίας και επικράτησε με το επιβλητικό σκορ 5-3, με τον πρώην «πράσινο» Τετέ, να βρίσκεται σε πολύ καλή ημέρα.
Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ξεκίνησε βασικός στον αγώνα και ήταν πολύ δραστήριος καθ΄όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, πετυχαίνοντας μάλιστα και ένα γκολ στο 60 λεπτό της αναμέτρησης για να κάνει το 4-2.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL!!!!!
É DO GRÊMIO!!!!! TETÊ FURACÃO! 🇪🇪👏🏻⚽️ pic.twitter.com/qdX2DIHbI5— Soccer News Grêmio (@soccergfbpa) February 5, 2026
Πιο συγκεκριμένα ο Αμούζου παίρνει την μπάλα, τρέχει όλη τη αριστερή πλευρά και στέλνει μία πάσα ακριβείας μέσα στην περιοχή στον Βραζιλιάνο επιθετικό, ο οποίος τη βρίσκει στο δεξί του πόδι και με ωραίο τελείωμα την στέλνει στα δίχτυα.
Primeiro gol de Tetê com a camisa do Grêmio.
Muito importante para pegar confiança nessa sequência do campeonato!
Brasileirão 2026: Grêmio 4x2 Botafogo.
pic.twitter.com/xhg7yNDdNh— Soccer News Grêmio (@soccergfbpa) February 5, 2026
Θυμίζουμε ότι ο Τετέ ήρθε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2024 αντί 6 περίπου εκατομμυρίων ευρώ και σε 1 μίση χρόνο με τη φανέλα του τριφυλλιού κατέγραψε 76 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 13 γκολ και μοιράζοντας άλλες 10 ασιστ.
