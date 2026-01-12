Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού Τετέ αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Γκρέμιο και στην παρουσίαση του δήλωσε χαρούμενος που γύρισε στη Βραζιλία.

Ο Τετέ παραχωρήθηκε από τον Παναθηναϊκό στην Γκρέμιο, γύρισε σε γνώριμα λημέρια και όπως ανέφεραν τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ «από την πρώτη κιόλας στιγμή φάνηκε πως η σχέση του με τον σύλλογο παραμένει ζωντανή και δυνατή».

Ο 25χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ, ο οποίος επέλεξε το «21» στη φανέλα, επέστρεψε στο Πόρτο Αλέγκρε μετά το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, λοιπόν και δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να κερδίσει ξανά την αγάπη του κόσμου. Η υποδοχή από τους φίλους της Γκρέμιο ήταν ιδιαίτερα θερμή, με τον ίδιο να δείχνει εμφανώς χαρούμενος.

Με το που έφτασε, πήρε το τύμπανο, τραγούδησε με τους οπαδούς κι εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή στον σύλλογο, στον οποίο έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

Η στιγμή καταγράφηκε φυσικά σε βίντεο.

FORÇA E RAÇA, MEU GRÊMIO! 🇪🇪🎶 Tetê já está em Porto Alegre e chegou assim: alentando! pic.twitter.com/2rJ03piZH0 — Grêmio FBPA (@Gremio) January 12, 2026

Στην παρουσίασή του το βράδυ της Δευτέρας, ο Τετέ σχολίασε: «Για μένα είναι ένα όνειρο που πραγματοποιείται, ένα όνειρο που ξεκινά από πολύ παλιά, από τότε που ήμουν 8 ετών και ήρθα στη Γκρέμιο. Να φοράω τη φανέλα της Γκρέμιο, στην Αρένα… Είμαι πολύ χαρούμενος, το συναίσθημα είναι πραγματικά υπέροχο.

Υπήρχαν κι άλλες προτάσεις, αλλά όπως είπα, για μένα η Γκρέμιο είναι το όνειρό μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που το πραγματοποιώ. Υπήρχε κι άλλη πρόταση, αλλά μετά από συζητήσεις με τον Πάμπλο Μπουένο, τον μάνατζέρ μου, με τον πρόεδρο, με όλους, ένιωσα πολύ χαρούμενος που ήρθα στη Γκρέμιο».