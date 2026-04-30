Ρεσιτάλ... ατυχίας από παίκτη της Γκρέμιο: Έχασε το ίδιο πέναλτι τρεις φορές!

Ο Κάρλος Βινίσιους ανέλαβε να εκτελέσει τρεις φορές το ίδιο πέναλτι για την Γκρέμιο και δεν κατάφερε να σκοράρει σε καμία προσπάθεια.

Ένα ματς που θα του μείνει αξέχαστο πραγματοποίησε ο Κάρλος Βινίσιους της Γκρέμιο, καθώς στην αναμέτρηση του Copa Sudamericana κόντρα στην Παλεστίνο ο Βραζιλιάνος επιθετικός είχε τρεις ευκαιρίες να ευστοχήσει από την άσπρη βούλα, αλλά απέτυχε σε όλες!

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Τετέ, κέρδισε πέναλτι στο 16ο λεπτό. Στην πρώτη εκτέλεση, ο Σεμπαστιάν Πέρες έδιωξε την μπάλα, όμως ο VAR υπέδειξε πως ο ίδιος είχε κουνηθεί από τη γραμμή του και δόθηκε επανάληψη. Ο Βινίσιους ανέλαβε ξανά την εκτέλεση, άλλαξε γωνία, αλλά ο Πέρες απέκρουσε ξανά ενώ η μπάλα είχε βρει πρώτα στο δοκάρι. Για δεύτερη φορά, ο VAR διαπίστωσε ότι υπήρχε παράβαση του τερματοφύλακα, που είχε φύγει ξανά από τη θέση του.

Ο Βινίσιους αρνήθηκε να δώσει την μπάλα σε οποιονδήποτε άλλο συμπαίκτη του. Στην τρίτη του προσπάθεια, ο φορ της Γκρέμιο γλίστρησε την ώρα της εκτέλεσης, επιτρέποντας στον Πέρες να ολοκληρώσει ένα χατ-τρικ αποκρούσεων στο ίδιο πέναλτι!

