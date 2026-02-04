Ο επιδραστικός Αλ-Ουαλίντ έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ενισχύσει την Αλ-Χιλάλ προκαλώντας έτσι την έντονη δυσαρέσκεια του Ρονάλντο, ο οποίος... αγνοείται.

Την ώρα που η Αλ-Χιλάλ ενισχύεται με μεταγραφές εκατομμυρίων και εδραιώνει την κυριαρχία της εντός και εκτός Σαουδικής Αραβίας, το στρατόπεδο της Αλ-Νασρ μοιάζει να... βράζει. Η εμφανής δυσαρέσκεια του Κριστιάνο Ρονάλντο για τη διαρκώς διευρυνόμενη ψαλίδα δυναμικότητας από τη μεγάλη αντίπαλο, αναδεικνύει με τον πιο καθαρό τρόπο τις ανισορροπίες στο σαουδαραβικό ποδόσφαιρο. Στο επίκεντρο αυτής της πραγματικότητας βρίσκεται η Αλ-Χιλάλ και ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα στο παρασκήνιο: ο δισεκατομμυριούχος πρίγκιπας Αλ-Ουαλίντ μπιν Ταλάλ, ιστορικός ευεργέτης του συλλόγου και βασικός χρηματοδότης της νέας «εποχής ισχύος» του κλαμπ του Ριάντ. Εγγονός του ιδρυτή της Σαουδικής Αραβίας, ο δισεκατομμυριούχος πρίγκιπας αποτελεί βασικό στήριγμα της πρωτοπόρου.

Με τις διαδοχικές μεγάλες μεταγραφές που ολοκληρώθηκαν στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, η Αλ-Χιλάλ έκανε ακόμα ένα βήμα για την κούπα της Saudi Pro League και όχι μόνο. Ο σύλλογος του Ριάντ, μεγάλος αντίπαλος της Αλ-Νασρ στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, είναι ο πολυνίκης του βασιλείου με 19 πρωταθλήματα και άφησε έντονο το αποτύπωμά του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το καλοκαίρι του 2025 στις Ηνωμένες Πολιτείες, φτάνοντας έως τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Με τις εντυπωσιακές αφίξεις — μεταξύ άλλων — των Γάλλων Καρίμ Μπενζεμά (38 ετών, από την Αλ-Ιτιχάντ), Σαϊμόν Μπουαμπρέ (19 ετών, από τη Νεόμ SC) και Καντέρ Μεϊτέ (18 ετών, από τη Ρεν), η Αλ-Χιλάλ ανέβασε ακόμη περισσότερο τον πήχη των φιλοδοξιών της. Οι στόχοι αυτοί στηρίζονται από έναν δισεκατομμυριούχο πρίγκιπα και φανατικό υποστηρικτή του συλλόγου που ιδρύθηκε το 1957.

Εγγονός του ιδρυτή της Σαουδικής Αραβίας και ξάδελφος του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (γνωστού ως «MBS»), ο οποίος ασκεί de facto την εξουσία στην πετρελαιομοναρχία του Κόλπου, ο 70χρονος Αλ-Ουαλίντ μπιν Ταλάλ αποτελεί ιστορικό ευεργέτη του τετράκις νικητή του Ασιατικού Champions League.

Ο Αλ-Ουαλίντ ανέλαβε «εξ ολοκλήρου» τις μεταγραφές

Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας και των κοινωνικών του δικτύων, η Αλ-Χιλάλ εξέφρασε επανειλημμένα από τη Δευτέρα τις «ευχαριστίες» και την «ευγνωμοσύνη» της προς τον πρίγκιπα Αλ-Ουαλίντ για τη «διαρκή του στήριξη και για την πλήρη κάλυψη του ποσού της μεταγραφής του Καρίμ Μπενζεμά».

Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες χειμερινές προσθήκες, καθώς ο σύλλογος διευκρινίζει ότι ο Αλ-Ουαλίντ «χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου επτά μεταγραφές που ολοκληρώθηκαν από την Αλ-Χιλάλ κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο της σεζόν 2025-2026».

Σε αυτή τη φάση, το Public Investment Fund (PIF), το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, παραμένει ο βασικός μέτοχος του συλλόγου με ποσοστό 75%. Το υπόλοιπο 25% ανήκει σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, στον οποίο ο Αλ-Ουαλίντ μπιν Ταλάλ «συμμετέχει ενεργά και είναι ο κύριος χρηματοδότης», όπως υπενθυμίζει ο εκτελεστικός διευθυντής της Αλ-Χιλάλ, Εστέβε Καλθάδα.

«Έχει ήδη δηλώσει ότι αν ο σύλλογος έμπαινε προς πώληση, θα τον αγόραζε την επόμενη κιόλας ημέρα. Αλλά πρόκειται για ένα ζήτημα που συζητείται σε πολύ ανώτερο επίπεδο…», προσθέτει ο Ισπανός παράγοντας. Προς το τέλος του περασμένου έτους, σύμφωνα με αρκετές πηγές που επικαλέστηκαν τα μέσα ενημέρωσης, υπήρξαν σχετικές συζητήσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια κατάληξη.

Πρώην «κρατούμενος πολυτελείας» στο Ritz-Carlton

Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας και επιχειρηματίας, ο οποίος σπούδασε στην Καλιφόρνια, διαθέτει σήμερα περιουσία που εκτιμάται στα 16,4 δισ. ευρώ. Το όνομά του είχε ακουστεί έντονα και κατά τη διάρκεια των φημών για την υπόθεση της «πώλησης της Μαρσέιγ» σε σαουδαραβικά συμφέροντα πριν από πέντε χρόνια.

Ο Αλ-Ουαλίντ μπιν Ταλάλ συγκαταλέχθηκε επίσης στους 350 VIP «κρατούμενους» του Ritz-Carlton στο Ριάντ, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης που παρουσιάστηκε ως επιχείρηση κατά της διαφθοράς και πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2017 από τον βασιλιά Σαλμάν και τον γιο του, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο δισεκατομμυριούχος πρίγκιπας, ο οποίος παρέμεινε κλεισμένος επί τρεις μήνες στη σουίτα του, ήταν ο πιο προβεβλημένος από αυτούς τους «κρατούμενους πολυτελείας». Μετά το τέλος αυτής της επίδειξης ισχύος, έδειξε σημάδια υποταγής προς τον πρίγκιπα διάδοχο «MBS», στηρίζοντας το σχέδιο «Vision 2030», την πολιτική οικονομικής διαφοροποίησης που έχει θέσει σε εφαρμογή η Σαουδική Αραβία, με στόχο τη σταδιακή απεξάρτησή της από τους υδρογονάνθρακες.