Ο Ασβίρ Τζοχάλ, που αποτέλεσε τον νεαρότερο προπονητή στις πρώτες πέντε κατηγορίες της Αγγλίας, απολύθηκε από τη Μόρκαμ.

Για αρκετούς μήνες, ο Ασβίρ Τζοχάλ έβλεπε συχνά το πρόσωπό του στα social media αλλά ο λόγος ήταν συνήθως οι δηλώσεις που έκανε μετά τις δεκάδες ήττες της Μόρκαμ. Μόλις στα 30 του χρόνια, ο Βρετανός έγινε ο νεαρότερος προπονητής στις πρώτες πέντε κατηγορίες της Αγγλίας, αναλαμβάνοντας τις Γαρίδες τον προηγούμενο Αύγουστο.

Ο σύλλογος από το Λάνκασιρ είχε μόλις υποβιβαστεί από τη League Two στη National League και αντιμετώπιζε τεράστια οικονομικά και διοικητικά προβλήματα, με την επενδυτική ομάδα Punjab Warriors να την αναλαμβάνει με σκοπό να τη σώσει. Η πρόσληψη του Τζοχάλ είχε ξαφνιάσει, με τον ινδικής καταγωγής κόουτς να αναλαμβάνει για πρώτη φορά στη ζωή του καθήκοντα πρώτου προπονητή, προερχόμενος από διάφορα πόστα σε Γουίγκαν, Νοτς Κάουντι αλλά και Κόμο. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος Σιχ που προπονεί ομάδα στις πέντε πρώτες κατηγορίες της πυραμίδας του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, ο απολογισμός πέντε νικών, έξι ισοπαλιών και 17 ηττών σε 28 αγωνιστικές έχει αφήσει τη Μόρκαμ στο -5 από τη σωτηρία και φάτσα με τον δεύτερο συνεχόμενο υποβιβασμό, έτσι οι ιθύνοντες του κλαμπ αποφάσισαν να απομακρύνουν τον Τζοχάλ, με την απόλυσή του να φέρνει μάλλον ανακούφιση στους οπαδούς της ομάδας, που περιμένουν να δουν αν θα προλάβουν οι Γαρίδες να αποφύγουν νέα πτώση, αυτή τη φορά στην έκτη κατηγορία.