Κωνσταντόπουλος: Από τη Ράκοφ στη Γιαγκελόνια ο Έλληνας στόπερ

Γιάννης Πολιάς
Την απόκτηση του Απόστολου Κωνσταντόπουλου από τη Ράκοφ ανακοίνωσε η Γιαγκελόνια.

Το δεύτερο μισό της σεζόν θα βρει τον Απόστολο Κωνσταντόπουλο στην ίδια χώρα αλλά σε άλλη ομάδα, με τη Γιαγκελόνια να ανακοινώνει την απόκτησή του από τη Ράκοφ. Ο 23χρονος αμυντικός πήγε στην Πολωνία το προηγούμενο καλοκαίρι έχοντας μείνει ελεύθερος από τη βελγική Μπέερσοτ και πρόλαβε να καταγράψει 18 συμμετοχές, πριν... μετακομίσει σε άλλο σύλλογο της Ekstraklasa.

Η ομάδα από το Μπιάλιστοκ θέλει με τον τρόπο αυτόν να αντικαταστήσει τον βασικό της στόπερ Στοΐνοβιτς, ο οποίος αποχωρεί για τις ΗΠΑ και το Ορλάντο, με το ποσό της μεταγραφής του Έλληνα αμυντικού να μην γίνεται γνωστό - αν και πολωνικά ΜΜΕ αναφέρουν πως είναι σχετικά μικρό.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Παναιτωλικού υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 με τη Γιαγκελόνια, με τη συμφωνία των δύο πλευρών να περιλαμβάνει και οψιόν ανανέωσης για έναν χρόνο ακόμα.

