Κωνσταντόπουλος: Από τη Ράκοφ στη Γιαγκελόνια ο Έλληνας στόπερ
Το δεύτερο μισό της σεζόν θα βρει τον Απόστολο Κωνσταντόπουλο στην ίδια χώρα αλλά σε άλλη ομάδα, με τη Γιαγκελόνια να ανακοινώνει την απόκτησή του από τη Ράκοφ. Ο 23χρονος αμυντικός πήγε στην Πολωνία το προηγούμενο καλοκαίρι έχοντας μείνει ελεύθερος από τη βελγική Μπέερσοτ και πρόλαβε να καταγράψει 18 συμμετοχές, πριν... μετακομίσει σε άλλο σύλλογο της Ekstraklasa.
Η ομάδα από το Μπιάλιστοκ θέλει με τον τρόπο αυτόν να αντικαταστήσει τον βασικό της στόπερ Στοΐνοβιτς, ο οποίος αποχωρεί για τις ΗΠΑ και το Ορλάντο, με το ποσό της μεταγραφής του Έλληνα αμυντικού να μην γίνεται γνωστό - αν και πολωνικά ΜΜΕ αναφέρουν πως είναι σχετικά μικρό.
Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Παναιτωλικού υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 με τη Γιαγκελόνια, με τη συμφωνία των δύο πλευρών να περιλαμβάνει και οψιόν ανανέωσης για έναν χρόνο ακόμα.
Jagiellonia Białystok ma nowego zawodnika. Na zasadach transferu definitywnego z Rakowa Częstochowa do naszego zespołu trafił Apostolos Konstantopoulos. Grek podpisał umowę do końca sezonu 2026/2027 z opcją przedłużenia o rok. Defensor będzie występował z numerem 44.— Jagiellonia Białystok (@Jagiellonia1920) January 30, 2026
Czytaj➡… pic.twitter.com/21BQZNnqed
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.