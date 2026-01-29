Το Allwyn Unileague για 25η σεζόν είναι και πάλι… on fire!

Η 25η σεζόν του Allwyn Unileague έχει ξεκινήσει δυναμικά σε 10 πόλεις σε όλη τη χώρα στην κατηγορία του mini ποδοσφαίρου/socca.

Η 25η σεζόν του Allwyn Unileague μόλις ξεκίνησε, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο της μεγαλύτερης φοιτητικής κοινότητας στην Ελλάδα. Από τις πρώτες αγωνιστικές, το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα έντονο, με υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και μεγάλο ανταγωνισμό.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι δύο πόλεις με τη μεγαλύτερη συμμετοχή ομάδων, δίνουν για ακόμη μία χρονιά τον ρυθμό της διοργάνωσης, ενώ σημαντική κινητικότητα παρατηρείται και στην Κρήτη. Σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, το socca αναπτύσσεται ραγδαία, με δυνατά παιχνίδια ήδη από τη φάση των ομίλων.

Παράλληλα, αγωνιστική δράση υπάρχει και σε Λαμία και Ιωάννινα, όπου αρκετές ομάδες δείχνουν ξεκάθαρα τον στόχο της πρόκρισης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Υπενθυμίζεται πως οι πρωταθλητές της περιφέρειας, καθώς και οι κορυφαίες ομάδες από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θα εξασφαλίσουν τα πολυπόθητα εισιτήρια για την τελική φάση.

Ανακατατάξεις στη Socca Premier League

Στη Socca Premier League, η έναρξη του δεύτερου γύρου έφερε θέαμα και ανατροπές. Ξεχώρισε η εντυπωσιακή νίκη των Bandoleros επί της Magufana με 5-4, με τον Τάσο Μαρούδα σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Παράλληλα,ξεχωρίζει η πρώτη ήττα της W Rizz στη σεζόν από τον Αλκοολικό Αστέρα και η ισοπαλία των Cometas με τους Los Fiorentinos καθώς αυτά τα αποτελέσματα, και όχι μόνο, έφεραν αλλαγές στη βαθμολογία.

Στην κορυφή, η κατάσταση παρέμεινε σχετικά σταθερή, με τους San Antonio και Klika X Favelas να συνεχίζουν δυναμικά μετά από δέκα αγωνιστικές. Οι μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων ολοκληρώθηκαν για την χειμερινή περίοδο με πολλές μετακινήσεις να κάνουν κρότο αλλά και επί χόρτου κάποιες ομάδες είδαν σημαντική βελτίωση με την Kaiei Socca Club να είναι το κλασικότερο παράδειγμα.