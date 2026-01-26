Πρεμιέρα για την Allwyn Arena-Δείτε πώς μεταμορφώθηκε το γήπεδο της ΑΕΚ

Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου ο πρώτος αγώνας της ΑΕΚ στην Allwyn Arena με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Στη νέα εποχή της Allwyn μπήκε και το γήπεδο της ΑΕΚ, που ονομάζεται πλέον Allwyn Arena.

Οι εργασίες αλλαγής ονομασίας ολοκληρώθηκαν και πλέον την πρόσοψη του γηπέδου κοσμεί η επιγραφή με τη διεθνή εμπορική ονομασία (brand) της Allwyn, που υιοθετήθηκε από τον ΟΠΑΠ, από τις 19 Ιανουαρίου 2026.

Το πρώτο παιχνίδι στην Allwyn Arena θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου (21:00). Πρόκειται για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League, ΑΕΚ-Ολυμπιακός.

Δείτε πώς «μεταμορφώθηκε» η OPAP Arena σε Allwyn Arena:

