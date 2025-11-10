Η «βολίδα» του Κυζιρίδη που πιστώθηκε για αυτογκόλ (vid)

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης ήταν για ακόμη μία φορά το πρόσωπο του αγώνα ανάμεσα στη Χαρτς και τη Ντάντι καθώς ήταν εκείνος που με... οβίδα ανάγκασε τον αντίπαλο πορτιέρε να χρεωθεί αυτογκόλ.

Είναι από τους ποδοσφαιριστές που έχουν... τρελάνει την Σκωτία και τους οπαδούς της Χαρτς και όχι άδικα. Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης έδωσε ακόμα έναν λόγο για να εξελιχθεί σε μία από τις καλύτερες μεταγραφές του πρωταθλήματος, χωρίς ωστόσο η ομάδα του να φτάσει στη νίκη κόντρα στην Ντάντι (1-1).

Ο 23χρονος εξτρέμ θα έθετε υποψηφιότητα για ακόμα έναν μήνα για να λάβει το βραβείο του Καλύτερου Γκολ του Μήνα όμως το... δοκάρι δεν του έκανε το χατίρι. Για την ακρίβεια τον βοήθησε για να βρει η μπάλα στην πλάτη του αντίπαλοι πορτιέρε και να καταλήξει στα δίχτυα της Ντάντι αλλά δεν του πιστώθηκε το γκολ.

Συγκεκριμένα, στο 25ο λεπτό, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής πήρε την μπάλα μακριά από την εστία και εξαπέλυσε έναν... κεραυνό με το δεξί, στέλνοντας την μπάλα στη γωνία της εστίας, εκείνη πήγε στο δοκάρι και από την πλάτη του Κουτσερένκο στα δίχτυα.