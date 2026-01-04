Η μάχη για την είσοδο ενός πρωταθλητή στο Champions League χωρίς προκριματικά έχει κορυφωθεί και Ολυμπιακός βλέπει τη Ρέιντζερς να τον απειλεί.

Η Ρέιντζερς από το ξεκίνημα της σεζόν παραπαίει. Στην Ευρώπη πέρασε τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν κατάφερε να περάσει στη League Phase του Champions League και στο Europa League πλέον είναι στην 33η θέση με έναν βαθμό.

Ο Ολυμπιακός δεν την θεωρούσε απειλή για μία θέση στο επόμενο Champions League, στο UCL title-holder rebalancing, αλλά η Ρέιντζερς έχει κάνει αντεπίθεση στο πρωτάθλημα και πλέον το διεκδικεί.

Οι Πειραιώτες χωρίς τους Σκωτσέζους στο κόλπο, ήταν το φαβορί για να πάρουν το εισιτήριο για το επόμενο Champions League, το οποίο δίνεται στον πρωταθλητή κάθε χώρας με την κορυφαία βαθμολογία στην Ευρώπη τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος φάνταζε η Σαχτάρ που παίζει στο υποδεέστερο Conference League και η Φερεντβάρος που τα πάει καλά στο Europa League. Η ουγγρική ομάδα, βέβαια, είναι σε μεγάλη απόσταση από τον Ολυμπιακό, αλλά είναι 2η στο πρωτάθλημα. Η Κοπεγχάγη, παράλληλα, είναι 3.125 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό, αλλά βρίσκεται στην πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα.

Τώρα το πρόβλημα για τους Πειραιώτες είναι ότι μπήκε ξανά στο παιχνίδι η Ρέιντζερς. Πήρε το ντέρμπι, αφού επικράτησε 3-1 εκτός έδρας της Σέλτικ και είναι ισόβαθμη στη δέυτερη θέση με τη μεγάλη της αντίπαλο. Έχει 38 βαθμούς έπειτα από 20 ματς. Πρώτη είναι η Χαρτς του Κυζιρίδη με 44 βαθμούς. Απομένουν ακόμα 18 παιχνίδια και πλέον η διαφορά καλύπτεται, αφού και η Χαρτς όσο καλή ομάδα κι αν έχει φέτος, δεν διαθέτει το ειδικό βάρος της Ρέιντζερς, όπως και της Σέλτικ.

Ο Ολυμπιακός θέλει 4 βαθμούς

Γι' αυτό το Football Meets Data αναφέρεται στη μάχη που γίνεται. Όλα αυτά φυσικά αφορούν την ομάδα που θα πάρει το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι 2ος, ενώ η ΑΕΚ δεν έχει καμία ελπίδα για το συγκεκριμένο εισιτήριο. Έχει ο ΠΑΟΚ, αλλά θα πρέπει να πάρει τον τίτλο και να μην τον κατακτήσει καμία ομάδα από τις Ρέιντζερς, Κοπεγχάγη, Σαχτάρ, Φερεντσβάρος που είναι πιο ψηλά. Πιο ψηλά από τον Δικέφαλο είναι και ο Ολυμπιακός, αλλά αν η ομάδα του Λουτσέσκου πάρει τον τίτλο δεν χρειάζεται ν' ανησυχεί για τους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός για να μην ανησυχεί για τη Ρέιντζερς, θα πρέπει να πάρει μίνιμουμ νίκη και ισοπαλία στα ματς Λεβερκούζεν και Άγιαξ, στα δύο παιχνίδια που απομένουν για τη League Phase του Champions League.

Αναλυτικά το ποστάρισμα στο FMD: «Με τους Ρέιντζερς να αναζωπυρώνουν τις ελπίδες τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αξίζει να επανεξεταστεί αυτός ο πίνακας.

Οι Ρέιντζερς εξακολουθούν να έχουν τον υψηλότερο συντελεστή συλλόγου από όλες τις ομάδες που μπορούν να μπουν στο μονοπάτι πρωταθλητών των προκριματικών του Champions League.

Αυτό σημαίνει ότι θα βρίσκονταν πρώτοι στη σειρά για απευθείας είσοδο στο Champions League, σε περίπτωση που υπάρξει ανακατανομή θέσεων λόγω του κατόχου του τροπαίου.

Βασική προϋπόθεση: οι Ρέιντζερς πρέπει να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός χρειάζεται τουλάχιστον μία νίκη και μία ισοπαλία απέναντι στη Λεβερκούζεν και στον Άγιαξ για να ξεπεράσει τους Ρέιντζερς στον συντελεστή συλλόγου.

Οι Ρέιντζερς πρέπει ακόμη να «καλύψουν» 2.000 βαθμούς από το μπόνους εισόδου στο Europa League, πριν μπορέσουν να αυξήσουν τον συντελεστή τους)».