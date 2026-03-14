Ο λογαριασμός του Europa League αποθέωσε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα για το... θράσος του!

Αποτελεί έναν από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη και κάθε εβδομάδα, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας υπενθυμίζει σε όλους πως έχει λαμπρό μέλλον μπροστά του. Αυτή τη φορά, τα κατορθώματα του Έλληνα μεσοεπιθετικού έκαναν την εμφάνισή τους στον λογαριασμό του Europa League στο Instagram, που δημοσίευσε στιγμιότυπό του από τη νίκη της Γκενκ ενάντια στη Φράιμπουργκ.

Σε αυτό, διακρίνεται ο Καρέτσας να έχει τον έλεγχο της μπάλας και να κάνει νόημα στον αντίπαλό του να τον πλησιάσει, με εκείνον να... τσιμπάει και τον 18χρονο να τον περνάει με μια μεγαλοπρεπέστατη ποδιά! «Το θράσος», αναφέρει με δέος η σχετική λεζάντα στο βίντεο. Όλα αυτά, με την αξία του πιτσιρικά και βραβευμένου με το Rising Star στα Gazzetta Awards να έχει εκτοξευτεί στα 35 εκατομμύρια ευρώ στο Transfermarkt και να φαντάζει ως θέμα χρόνο το πότε θα αφήσει το Βέλγιο για κάποιο μεγαλύτερο πρωτάθλημα.