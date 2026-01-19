Η ανακοίνωση της ΕΠΣ Χίου για την επίθεση σε διαιτήτρια σε αγώνα τοπικών ομάδων.

Σκηνές ντροπής εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (17/1) στο γήπεδο της Καλλιμασιάς, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα σε Όμηρο Καλλιμασιάς και Κανάρη Νενήτων για τη 10η αγωνιστική της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Χίου. Το τελικό σκορ που διαμορφώθηκε σε 1-1 πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς όσα ακολούθησαν επισκίασαν πλήρως το αγωνιστικό σκέλος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναικεία διαιτητική τριάδα που αποτελούνταν από τις Αγγελική Κατσάλα, Ανθή Σελλή και Αγγελίνα Οικονομοπούλου, δέχθηκε φραστική και σωματική επίθεση από συγκεκριμένο άτομο που διαμαρτυρόταν έντονα, θεωρώντας πως η ομάδα του αδικήθηκε. Ο έλεγχος χάθηκε πλήρως, με αποτέλεσμα η δεύτερη βοηθός, Αγγελίνα Οικονομοπούλου, να τραυματιστεί και να μεταφερθεί αμέσως στο νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις αναφορές από τα τοπικά Μέσα, στο επεισόδιο εμπλέκεται ο προπονητής του Κανάρη Νενήτων, Δημοσθένης Κάβουρας.

Ο ίδιος προπονητής μάλιστα έχει διατελέσει ομοσπονδιακός στην Εθνική Γυναικών!

Η επέμβαση της αστυνομίας κρίθηκε αναγκαία για την προστασία των διαιτητριών και την εκτόνωση της κατάστασης που είχε ξεφύγει εντελώς. Δύο εκ των τριών διαιτητών προχώρησαν σε μήνυση, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Παρότι αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και θα ακολουθήσει τακτική δικάσιμος.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί αναλυτικά στο φύλλο αγώνα και στην έκθεση του παρατηρητή, ενώ η ΕΠΣ Χίου, θορυβημένη από τη σοβαρότητα της υπόθεσης και το γεγονός ότι ο Δημοσθένης Κάβουρας είναι και προπονητής των Μικτών ομάδων του νησιού, ενώ υπήρξε διεθνής και παλαίμαχος του Παναθηναϊκού, πήρε την απόφαση να τον θέσει σε διαθεσιμότητα:

Η ανακοίνωση της ΕΠΣ Χίου

«Με αφορμή τα γεγονότα σε ποδοσφαιρικό αγώνα το Σάββατο 17/01/2026 δηλώνουμε ότι καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας και φυσικά τη βία στους αθλητικούς χώρους από όπου και αν προέρχεται.

Για αυτό το λόγο αποφασίσαμε να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο Ενωσιακός προπονητής έως ότου κληθούν σε απολογία οι εμπλεκόμενοι και αποφανθούν για τα συμβάντα τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα».

Ποιος είναι ο Κάβουρας

Ο Δημοσθένης Κάβουρας, γεννημένος στη Χίο στις 12 Ιουλίου του 1962 είναι Έλληνας πρώην διεθνής επιθετικός ποδοσφαιριστής με ύψος 1,87 μ. και παλαιός πρωταθλητής στίβου (σπρίντερ και εμποδιστής), πτυχιούχος των ΤΕΦΑΑ και τέως Ομοσπονδιακός Περιφερειακός προπονητής, τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας γυναικών.

Ξεκίνησε την αγωνιστική του σταδιοδρομία στον Κανάρη Νενήτων Χίου, με τον οποίο πήρε μέρος στο Εθνικό Ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Ακολούθως (1983) αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό, στον οποίο παρέμεινε επί τέσσερις σεζόν και μέτρησε 26 ματς κι 7 γκολ, ενω αγωνίστηκε στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών (6 συμμετοχές). Μετά έπαιξε στον Λεβαδειακό, τον ΟΦΗ και τον Απόλλωνα Αθηνών. Κατέκτησε δύο νταμπλ με το τριφύλλι τις σεζόν 1983-84, 1985-86 .