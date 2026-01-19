Ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ Novibet είναι και με τη... βούλα ο 26χρονος χαφ Γκόνι Ναόρ με τη μορφή δανεισμού από τη Μακάμπι Χάιφα.

Είχατε ενημερωθεί μέσα από το Gazzetta ότι η ΑΕΛ Novibet είναι έτοιμη να κλείσει τον Γκόνι Ναόρ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Εν τέλει ο 26χρονος χαφ φόρεσε τα βυσσυνί και θα αγωνιστεί στην ομάδα της Θεσσαλίας μέχρι το τέλος της σεζόν με τη μορφή δανεισμού από την Μακάμπι Χάιφα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την απόκτηση του Γκόνι Ναόρ, με την μορφή δανεισμού από την Μακάμπι Χάιφα μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο 26χρονος Ισραηλινός αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος, ενώ μπορεί να παίξει και ως στόπερ.

Ο Ναόρ γεννήθηκε στις 23 Απριλίου 1999, έχει ύψος 1,85 και ξεκίνησε την καριέρα του από την Χάποελ Ιερουσαλήμ με την οποία κατέγραψε 127 συμμετοχές πετυχαίνοντας 6 γκολ, ενώ είχε και τέσσερις ασίστ. Στην συνέχεια αγωνίστηκε στην Μακάμπι Χάιφα με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2023 και το Σούπερ Καπ και συνολικά αγωνίστηκε σε 51 παιχνίδια σκοράροντας μία φορά. Από την Μακάμπι Χάιφα δόθηκε δανεικός στην Χάποελ Τελ Αβίβ έχοντας 40 συμμετοχές και 2 γκολ, ενώ τους τελευταίους μήνες είχε επιστρέψει στην Μακάμπι.

Στην Εθνική Ισραήλ έχει αγωνιστεί δύο φορές, με το ντεμπούτο του να έχει γίνει στις 27/9/22 κόντρα στην Μάλτα, με την άλλη συμμετοχή να είναι στις 11/6/2024 κόντρα στην Λευκορωσία.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Γκόνι Ναόρ στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας».