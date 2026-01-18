Ο ατζέντης του Κένεθ Τέιλορ αναφέρθηκε στις προτάσεις που είχε ο πελάτης του το περασμένο καλοκαίρι, καθώς και τον τρόπο που τις διαχειρίστηκε ο Άγιαξ.

Προϊόν των ακαδημιών του Άγιαξ, ο Κένεθ Τέιλορ αποχώρησε πριν από μερικές εβδομάδες για να γίνει ποδοσφαιριστής της Λάτσιο, για ένα ποσό που άγγιξε τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, ο Αίαντας θα μπορούσε να τον έχει πουλήσει για περισσότερα το προηγούμενο καλοκαίρι...

Αυτό υποστήριξε ο ατζέντης του παίκτη, Γκίντο Άλμπερς, που σε συνέντευξή του εξήγησε αρχικά πως «η Γουλβς είχε δώσει 30 εκατομμύρια ευρώ και έθεσε τον πήχη. Ήταν σημαντικό για τον Άγιαξ να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και με στοίχειωσε όλο το καλοκαίρι».

Με τον 23χρονο χαφ να αποφασίζει ότι δεν θέλει να πάει στους Λύκους, αλλά προτιμά την Πόρτο, ήρθε το εμπόδιο της ομάδας του. «Στον Άγιαξ, έβλεπαν την Πόρτο σαν τριτοκοσμική ομάδα, δεν ήθελα να κάνουν δουλειές μαζί της από οικονομικής άποψης. Πίστευαν ότι δεν μπορούν να την εμπιστευτούν και η μεταγραφή χάλασε την τελευταία στιγμή.

Τα συμβόλαια ήταν έτοιμα, η τελευταία πρόταση της Πόρτο ήταν 22 εκατομμύρια ευρώ αλλά στον Άγιαξ θεώρησαν πως δεν ήταν αρκετά. Δεν έδειχναν ευελιξία με έναν παίκτη που ήρθε από τις ακαδημίες τους, είχα πρόβλημα με αυτό. Ήταν ένα καλό παράδειγμα για τον λόγο που πρέπει να συνεργαζόμαστε. Τον Γενάρη είπαν ότι θα είναι συνεργάσιμοι και κράτησαν τελικά τον λόγο τους», συνέχισε ο Άλμπερς.