Μεγάλα ντέρμπι στη Γ’ Εθνική: Οι αποδόσεις και η ανάλυση της αγωνιστικής

Η Γ’ Εθνική συνεχίζει τη δράση της και αυτό το Σαββατοκύριακο, έχοντας στο πρόγραμμά της σπουδαίες αναμετρήσεις.

Από άκρη σε άκρη της Ελλάδας, οι παίκτες μπαίνουν στο γήπεδο με στόχο να πάρουν τους 3 βαθμούς και να δώσουν ικανοποίηση στον κόσμο τους.

Πρώτη η Novibet, κάθε Παρασκευή μεσημέρι, βγάζει αποδόσεις για όλους τους ομίλους, και ένα ακόμα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στα γήπεδα όλης της Ελλάδας βρίσκεται προ των πυλών.

Όλη η δράση με στοίχημα στη Γ’ Εθνική.

1oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Ποσειδώνας Μηχανιώνας – Ξάνθη (18/01, 15:00)

Ορέστης Ορεστιάδας – Πανθρακικός (18/01, 15:00)

Θερμαϊκός Θέρμης – Δόξα Δράμας (18/01, 15:00)

ΠΑΟΚ Κρηστώνης – Αετός Οφρυνίου (18/01, 15:00)

ΠΑΟΚ Δυτικού – Απόλλων Κρύας Βρύσης (18/01, 15:00)

Ηρακλής Θερμαϊκού – Κιλκισιακός (18/01, 15:00)

Η Δόξα Δράμας (33β.) συνεχίζει απτόητη την πορεία της προς την κατάκτηση της 1ης θέσης.

Την προηγούμενη αγωνιστική έφυγε με ένα σημαντικό διπλό (2-1) από την έδρα του Κιλκισιακού και έχει άλλη μία αποστολή μακριά από το «σπίτι» της. Αντιμετωπίζει τον Θερμαϊκό Θέρμης (14β.), ο οποίος μετρά 4 σερί παιχνίδια χωρίς νίκη στην έδρα του (0-2-2). Στο 6.60 ο άσος και στο 1.40 το διπλό.

Από κοντά ακολουθεί ο Πανθρακικός (32β.) που πήρε καθαρή νίκη με 2-0 στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Θερμαϊκό. Η ομάδα της Κομοτηνής έχει πετύχει 4 σερί νίκες και δοκιμάζεται στην έδρα του ουραγού Ορέστη Ορεστιάδας (4β.) που «τρέχει» ένα αρνητικό σερί 7 ηττών.

Η χαμένη της αγωνιστικής ήταν η Ξάνθη (30β.), η οποία ισοφαρίστηκε στο 93’ (2-2 από 2-0) από τον ΠΑΟΚ Κρηστώνης, έχοντας τρομερά παράπονα από τη διαιτησία.

Οι Ακρίτες αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τον, αήττητο εδώ και 4 ματς, Ποσειδώνα Μηχανιώνας (22β.), με τον άσο να προσφέρεται στο 3.05 και το διπλό στο 2.20.

2oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Απόλλων Καλαμαριάς – Εορδαϊκός (18/01, 15:00)

Ακρίτες Συκεών – Αστέρας Καρδίτσας (18/01, 15:00)

Κοζάνη – ΑΕ Ευόσμου (18/01, 15:00)

Ερμής Εξοχής – Βέροια (18/01, 15:00)

Σαρακηνός – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου (18/01, 15:00)

ΑΕ Αλεξάνδρειας – Πιερικός (18/01, 15:00)

Ο Απόλλων Καλαμαριάς (36β.) με δύο γκολ στο πρώτο μέρος επικράτησε με 2-0 των Ακρίτων Συκέων και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το αήττητο των 14 αγωνιστικών (11-3-0) τον καθιστά φαβορί για την 1η θέση αλλά και για το παιχνίδι με τον Εορδαϊκό (20β.). Δικαιολογημένα φαβορί ο άσος στο 1.15.

Η ενισχυμένη Βέροια (35β.) έφτασε τις 3 σερί νίκες καθώς δεν συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Σαρακηνό Βόλου (3-1).

Τώρα έχει δύσκολη αποστολή στην έδρα του Ερμή Εξοχής (23β.), ο οποίος στο «σπίτι» του μετράει μόλις μία ήττα σε 7 παιχνίδια φέτος (4-2-1). Ο άσος είναι στο 8.00 και το διπλό στο 1.35.

3oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

ΠΟ Ελασσόνας – ΑΕ Λευκίμμης (18/01, 14:30)

Πρόοδος Ρωγών – Αναγέννηση Άρτας (18/01, 15:00)

ΑΕΝ Σελεύκειας – Αστέρας Σταυρού (18/01, 15:00)

ΠΑΣ Λαμία – Άρης Φιλιατών (18/01, 15:00)

ΑΟ Ανθούπολη – Τρίκαλα (18/01, 15:00)

Τηλυκράτης Λευκάδας – Θεσπρωτός 3-0 ά.α.

Ο πρωτοπόρος Αστέρας Σταυρού (32β.) έκαμψε δύσκολα την αντίσταση της προτελευταίας Προόδου Ρωγών (3-2), με όλα τα γκολ να σημειώνονται στο πρώτο ημίχρονο.

Ξέφυγε έτσι στην κορυφή και στο +4 από τη 2η θέση και τώρα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΑΕΝ Σελεύκειας (15β.). Οι γηπεδούχοι έχουν να γευτούν τη χαρά της νίκης εδώ και 9 αγωνιστικές (0-6-3). Δικαιολογημένα το διπλό είναι σε απόδοση 1.45.

Η Λαμία (28β.) ηττήθηκε με 1-0 στο εκτός έδρας ντέρμπι με τα Τρίκαλα και έχασε την ευκαιρία να παραμείνει κοντά στην πρώτη θέση.

Την Κυριακή υποδέχεται τον Άρη Φιλιατών (26β.) ο οποίος με το 1-0 απέναντι στη Λευκίμμη, επέστρεψε στις νίκες μετά από 5 παιχνίδια. Ο άσος είναι στο 1.50 και το διπλό στο 6.00.

4oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

ΑΟ Μιλτιάδης – Πανγυθεατικός (18/01, 15:00)

Ερμής Μελιγούς – Πύργος (18/01, 15:00)

ΑΟ Λουτρακίου – Ζάκυνθος (18/01, 15:00)

Θύελλα Πατρών – Παναιγιάλειος (18/01, 15:00)

Πέλοπας Κιάτου – Κόρινθος (18/01, 15:00)

Πανθουριακός – Παναχαϊκή (18/01, 15:00)

Ο Πύργος ήταν ο κερδισμένος της προηγούμενης αγωνιστικής καθώς με το 1-0 κόντρα στο Λουτράκι, αύξησε τη διαφορά του από τη 2η θέση στους 4 βαθμούς.

Έχει πετύχει 7 σερί νίκες και είναι η ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς σε όλη τη Γ’ Εθνική (38). Την Κυριακή αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ερμή Μελιγούς (9β.), που έχει σημειώσει και τις 2 φετινές νίκες του στην έδρα του, το χωριό Μελιγού της Αρκαδίας. Φαβορί το διπλό στο 1.20.

Αυτή που έχασε σημαντικό έδαφος ήταν η Ζάκυνθος (34β.), η οποία ήρθε ισόπαλη με 1-1 στο εκτός έδρας ντέρμπι με την Παναχαϊκή. Ήταν η 3η σερί ισοπαλία της στο πρωτάθλημα όπου βέβαια είναι αήττητη εδώ και 14 αγώνες (10-4-0).

Δοκιμάζεται στην έδρα του ΑΟ Λουτρακίου (21β.), που εντός έχει ηττηθεί μόνο από Πύργο και Παναιγιάλειο. Στο 4.80 ο άσος και στο 1.61 το διπλό.

5oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

ΑΕΡ Αφάντου – Αμαρυνθιακός (18/01, 11:30)

Νέα Αρτάκη – Απόλλων Καλυθιών (18/01, 13:00)

Εθνικός Αστέρας – Δόξα Βύρωνος (18/01, 15:00)

Κένταυρος Βριλησσίων – Νέα Ιωνία (18/01, 15:00)

Άρης Πετρούπολης – ΑΟ Καρύστου (18/01, 15:00)

Ρόδος – Διαγόρας Ρόδου 0-3 ά.α.

Ο Άρης Πετρούπολης (37β.), ήταν ο μεγάλος νικητής στο εκτός έδρας ντέρμπι με τη Νέα Ιωνία (2-0), κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρωτιά. Η ομάδα των δυτικών προαστίων, απέκτησε διαφορά 9 βαθμών από τη 2η θέση και επέκτεινε το αήττητο σερί της στους 15 αγώνες (11-4-0).

Μάλιστα, εντός έδρας ο Άρης έχει σημειώσει μόνο νίκες (8-0-0) και αυτή τη φορά υποδέχεται τον ΑΟ Καρύστου (27β.). Ο σύλλογος της Εύβοιας έφυγε με το 1-1 από την έδρα του Αμαρυνθιακού αλλά τώρα η αποστολή του είναι σαφώς δυσκολότερη. Στο 1.34 άσος και στο 9.40 το διπλό.

Από την άλλη στη Νέα Ιωνία είχαμε αποχωρήσεις αρκετών παικτών μετά την ήττα στο ντέρμπι. Επιπλέον, η ομάδα έλυσε τη συνεργασία της με τον προπονητή Ισίδωρο Σταυριανό μετά από 3 χρόνια γεμάτα επιτυχίες.

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει στον όμιλο είναι το μεγάλο γειτονικό ντέρμπι ανάμεσα στον Εθνικό Αστέρα (22β.) και τη Δόξα Βύρωνος (16β.), για το οποίο μάλιστα έχουν παρθεί και αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Οι γηπεδούχοι νίκησαν με 5-1 τον Κένταυρο Βριλησσίων την προηγούμενη αγωνιστική, ενώ οι φιλοξενούμενοι παραχώρησαν ισοπαλία (0-0) στη Νέα Αρτάκη.

Ο άσος προσφέρεται στο 1.98 και το διπλό στο 3.40.

6oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Θύελλα Ραφήνας – ΑΕ Μυκόνου (18/01, 14:00)

Εθνικός Πειραιώς – Ηλυσιακός (18/01, 15:00)

Ιωνικός – ΑΟ Χαϊδαρίου (18/01, 15:00)

Γρανίτης Αγίας Μαρίνας – Αίας Σαλαμίνας (18/01, 15:00)

Γιούχτας – Ατσαλένιος (18/01, 15:00)

Σαρωνικός Αναβύσσου – Αστέρας Βάρης (18/01, 15:00)

Σε ένα παιχνίδι με ένταση και πολλές μονομαχίες, ο Εθνικός Πειραιώς (30β.) έμεινε στο 0-0 στη Ραφήνα με τη Θύελλα. Ήταν η τρίτη ισοπαλία του στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια, παραμένει ωστόσο στην κορυφή.

Την Κυριακή, ο Εθνικός υποδέχεται τον Ηλυσιακό (17β.) που δεν έχει ηττηθεί στα 4 τελευταία εκτός έδρας ματς του (1-3-0), παραμένοντας σε ανοδική τροχιά. Ο άσος είναι στο 1.20 και το διπλό στο 15.00.

Η Μύκονος (28β.) χρειάστηκε ένα πέναλτι στο 90+2’ για να κάμψει εντός έδρας την αντίσταση του μαχητικού Γρανίτη Αγίας Μαρίνας με 3-2.

Οι Κυκλαδίτες έχουν μία μεγάλη πρόκληση μπροστά τους καθώς αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Θύελλα, που συνεχίζει το αήττητο σερί της (5-3-0) στη Ραφήνα. Ο άσος είναι στο 4.55 και το διπλό στο 1.68.

Ο Σαρωνικός Αναβύσσου (28β.) «έσπασε» το εντός έδρας αήττητο του Ατσαλένιου και με το 2-0 πήρε μία μεγάλη νίκη, την 3η σερί του. Την Κυριακή φιλοξενεί τον Αστέρα Βάρης (26β.) που μετά το καλό του ξεκίνημα έχει 5 σερί αγώνες χωρίς νίκη (0-2-3).

Αμφίρροπη αναμέτρηση στην ανατολική Αττική, με τον άσο να είναι στο 2.30 και το διπλό στο 2.75.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Advertorial