ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Η κιτρινόμαυρη... παράδοση και τα γκολ!

Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής στη Super League διεξάγεται το βράδυ της Κυριακής, όταν η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό. Η Ένωση έχει καλή παράδοση στο ζευγάρι εντός έδρας, χάνοντας μόνο 1 από τα 9 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια. Αυτή η ήττα, πάντως, ήρθε στο πιο πρόσφατο παιχνίδι (1-2 τον περασμένο Μάιο). Η ΑΕΚ, λοιπόν, έχει να χάσει διαδοχικά παιχνίδια για το πρωτάθλημα εντός έδρας κόντρα τους «πράσινους» από το 1976! Θα διατηρηθεί η παράδοση; Ο άσος πληρώνει 1.88.

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ έχει κερδίσει 9 παιχνίδια φέτος με διαφορά 1 γκολ, όπως συνέβη και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, επίδοση που είναι η κορυφαία στην κατηγορία. Την ίδια στιγμή, οι 3 από τις 4 ήττες των «πράσινων» στην κατηγορία ήρθαν επίσης με 1 γκολ διαφορά. Σε απόδοση 3.50 η νίκη της ΑΕΚ με ακριβώς 1 γκολ διαφορά.

Τέλος, ο Λιούμπιτσιτς έχει άμεση συμμετοχή σε γκολ σε κάθε μία από τις 4 τελευταίες του εμφανίσεις στο πρωτάθλημα (4 τέρματα & 2 ασίστ). Στην κατηγορία «Καλύτεροι παίκτες» βρίσκουμε σε απόδοση 2.95 να συγκεντρώσει ο Λιούμπιτσιτς 10+ πόντους. Καλή παράδοση κόντρα στην ΑΕΚ έχει και ο Τζούριτσιτς, ο οποίος έχει πετύχει 3 γκολ σε 5 εμφανίσεις με αντίπαλο την Ένωση. Στο 5.75 η επιλογή να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στο ματς ο Τζούριτσιτς.

Το πρόγραμμα της Premier League ξεκινάει με μεγάλο ντέρμπι, καθώς το μεσημέρι του Σαββάτου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιλοξενεί τη Μάντσεστερ Σίτι. Οι Citizens κέρδισαν με 3-0 το πρώτο του πρώτου γύρου και πρέπει να γυρίσουμε πίσω στη σεζόν 1973-73, για να βρούμε την τελευταία φορά που επιβλήθηκαν και στα 2 ματς της χρονιάς χωρίς να δεχθούν γκολ. Είναι πολύ πιθανό τώρα να τα καταφέρουν, αν αναλογιστούμε ότι οι Red Devils δεν βρήκαν δίχτυα στα 4 από τα 5 προηγούμενα μεταξύ τους ντέρμπι στο Old Trafford.

Δεν σκόραραν στα 2 πιο πρόσφατα και η τελευταία φορά που αυτό το σερί έφτασε στα 3 ήταν το 1914… Το διπλό προσφέρεται στο 1.95, ενώ αν συνδυαστεί με N/G η απόδοση ανεβαίνει στο 4.00. Βέβαια, τελευταία η ισοπαλία αποτελεί το αγαπημένο σημείο και των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από 3 σερί ισοπαλίες (το 1992 η τελευταία φορά που είχαν περισσότερες), ενώ το ίδιο σερί τρέχουν και οι φιλοξενούμενοι (το 2009 είχαν περισσότερες). Τώρα, βρίσκουμε την ισοπαλία στο 3.80.

Τέλος, ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει άμεση συμμετοχή σε 11 τέρματα στα ντέρμπι του Μάντσεστερ για το πρωτάθλημα. Σημείωσε, μάλιστα, 2 γκολ, ενώ μοίρασε και 1 ασίστ στα 3 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια. Σε ενισχυμένη απόδοση 4.20 η επιλογή να πετύχει το πρώτο γκολ ο Χάαλαντ.

Κανένα από τα 13 εντός έδρας τελευταία του παιχνίδια για το πρωτάθλημα δεν έχει χάσει ο ΠΑΟΚ, κερδίζοντας τα 12 από αυτά. Επιπλέον, ο Δικέφαλος του Βορρά έχει σημειώσει φέτος 8 νίκες με 0 παθητικό (επίδοση χειρότερη μόνο από τις 9 του Ολυμπιακού). Θα διευρύνουν το σερί τους οι γηπεδούχοι κόντρα στον ΟΦΗ; Σε απόδοση 1.68 ο άσος σε συνδυασμό με N/G.

Η Λάρισα δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 8 εντός έδρας παιχνίδια της φέτος, ενώ δεν έχει πανηγυρίσει ούτε στα 6 πιο πρόσφατα με αντίπαλο τον Άρη. Θα το εκμεταλλευτούν οι φιλοξενούμενοι, για να φτάσουν στη νίκη; Στο 2.10 βρίσκουμε το διπλό.

Ο Λεβαδειακός φέτος σκοράρει 2,4 γκολ ανά παιχνίδι στη Super League, επίδοση που είναι από τις κορυφαίες στην ιστορία της κατηγορίας και η καλύτερη μετά από εκείνες της ΑΕΚ (4 φορές), του Ολυμπιακού (8 φορές) και του Παναθηναϊκού (10 φορές). Θα δούμε πλούσιο θέαμα και στο παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό; Σε απόδοση 2.10 προσφέρεται το Over 2,5.

Ο Πανσερραϊκός προέρχεται από 10 διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα, χάνοντας τα 6 πιο πρόσφατα ματς χωρίς καν να σκοράρει. Ποτέ στην ιστορία της κατηγορίας κάποια ομάδα δεν γνώρισε 7 σερί ήττες χωρίς να βρει δίχτυα. Θα αποφύγουν το αρνητικό σερί οι γηπεδούχοι κόντρα στην Κηφισιά, που προέρχεται από 4 διαδοχικές ισοπαλίες (5 δεν είχε ποτέ στην ιστορία της); Στο 3.40 η ισοπαλία.

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να προβληματίζει, παρά την αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο, και ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Λεβάντε, που έχει αποφύγει την ήττα στις 3 από τις 5 προηγούμενες επισκέψεις της στη Μαδρίτης κόντρα στη «βασίλισσα». Το χάντικαπ +3 για τη Λεβάντε προσφέρεται σε απόδοση 1.73.

Μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ η Μπαρτσελόνα δοκιμάζεται στην έδρα της Σοσιεδάδ, από την οποία έχει χάσει μόλις σε 1 από τις 9 προηγούμενες επισκέψεις της στο Σαν Σεμπαστιάν (1-0 το 2024). Παράλληλα, οι «μπλαουγκράνα» μετράνε 9 σερί νίκες στη LaLiga και θα ψάξουν τη 10η, κάτι που για τελευταία φορά είχαν πετύχει το 2016 με τον Λουίς Ενρίκε στον πάγκο. Θα τα καταφέρουν; Στο 1.60 το διπλό.

Η Άρσεναλ δοκιμάζεται στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ, όμως τρέχει καλό σερί στο ζευγάρι, καθώς δεν έχει δεχθεί γκολ σε κανένα από τα 3 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, επίδοση που είναι η κορυφαία στην ιστορία της. Επίσης, η Φόρεστ έχει ήδη χάσει 6 ματς εντός έδρας στη σεζόν και αν ηττηθεί, θα ισοφαρίσει τη χειρότερη επίδοση στην ιστορία της από το 1909… Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 1.57.

Ο Λίαμ Ροζίνιορ θα κάνει το ντεμπούτο του στην Premier League στον πάγκο της Τσέλσι, όμως από το 2018 και μετά μόνο ο Γκρέιαμ Πότερ κέρδισε το πρώτο του ματς με τους «μπλε». Η παράδοση, μάλιστα, κόντρα στην Μπρέντφορντ είναι κακή για την Τσέλσι, που έχει κερδίσει μόλις 1 από τα 8 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Θα συνεχιστούν οι παραδόσεις; Η διπλή ευκαιρία Χ2 προσφέρεται σε απόδοση 2.10.

Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής στη Γερμανία διεξάγεται το απόγευμα του Σαββάτου, όταν η Λειψία αντιμετωπίζει την Μπάγερν. Μπορεί οι γηπεδούχοι να μην έχουν κερδίσει κανένα από τα 9 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια εντός έδρας στο ζευγάρι, όμως και τα 3 πιο πρόσφατα από αυτά έληξαν ισόπαλα, με αμφότερες τις ομάδες να βρίσκουν δίχτυα. Θα συνεχιστεί η παράδοση; Η ισοπαλία πληρώνει 4.60, ενώ αν συνδυαστεί με G/G 4.75.

Το βράδυ της Παρασκευής, η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται τη Λιλ και το πιο εντυπωσιακό στατιστικό από την αναμέτρηση είναι το γεγονός ότι οι Παριζιάνοι δεν δέχθηκαν γκολ για τελευταία φορά στο ζευγάρι το 2021. Από τότε, οι «λιλουά» έχουν σκοράρει και στα 11 μεταξύ τους παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Το G/G πληρώνει 1.71.

Η Άστον Βίλα φιλοξενεί την Έβερτον, από την οποία δεν έχει χάσει κανένα από τα 13 προηγούμενα εντός έδρας μεταξύ τους παιχνίδια. Κέρδισε, μάλιστα, και τα 4 πιο πρόσφατα από αυτά στο Villa Park για το καλύτερο σερί της από το 2001. Θα διευρύνουν οι γηπεδούχοι το σερί τους; Στο 1.68 ο άσος.

Η Νιουκάστλ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Γουλβς, από την οποία δεν έχει χάσει κανένα από τα 8 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, κερδίζοντας τα 6 από αυτά και τα 4 πιο πρόσφατα. Το διπλό προσφέρεται στο 1.70. Από εκεί και πέρα, και οι δύο ομάδες έχουν σκοράρει σε κάθε ένα από τα 10 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, με το G/G τώρα να πληρώνει 1.68.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Αλαβές, κόντρα στην οποία μετράει 7 διαδοχικές εντός έδρας νίκες για το πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η κορυφαία της στο ζευγάρι. Ο άσος τώρα προσφέρεται σε απόδοση 1.33.

Η Βιγιαρεάλ κέρδισε και στις 2 προηγούμενες επισκέψεις της στην έδρα της Μπέτις για τη LaLiga, κάτι που έκανε για πρώτη φορά στην ιστορία της. Θα διευρύνει το ιστορικό σερί; Στο 2.60 το διπλό.

Σε κανένα από τα 6 τελευταία ματς ανάμεσα σε Σάντερλαντ και Κρίσταλ Πάλας δεν κέρδισε ο γηπεδούχος. Βρίσκουμε τώρα το διπλό Draw No Bet σε απόδοση 1.88.

Η Γουέστ Χαμ έχει χάσει και τα 6 φετινά της ντέρμπι στο Λονδίνο και κινδυνεύει να ισοφαρίσει τη χειρότερη επίδοση όλων των εποχών κόντρα στην Τότεναμ (ανήκει σε Φούλαμ και ΚΠΡ). Θα το εκμεταλλευτούν οι γηπεδούχοι, για να φτάσουν στη νίκη; Στο 1.71 ο άσος.

Μεγάλο ντέρμπι στο Ρότερνταμ, όπου η Φέγενορντ υποδέχεται τη Σπάρτα για την Eredivisie. Οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει και τα 5 τελευταία εντός έδρας μεταξύ τους παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις χωρίς να δεχθούν γκολ. Θα αυξήσουν το εντυπωσιακό τους σερί; Σε απόδοση 2.60 βρίσκουμε τον άσο σε συνδυασμό με N/G.

Σε καμία από τις 6 προηγούμενες επισκέψεις της στην έδρα της Χετάφε δεν κέρδισε η Βαλένθια. Δεν βρήκε, μάλιστα, καν δίχτυα στα 6 από αυτά τα παιχνίδια. Θα φτάσουν σε ακόμα μία νίκη οι γηπεδούχοι; Ο άσος πληρώνει 2.50.

Το πρόγραμμα στην Ισπανία κλείνει με την αναμέτρηση της Έλτσε κόντρα στη Σεβίλλη. Οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει μόλις 1 από τα 17 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, ενώ δεν τα πηγαίνουν καλά ούτε τις Δευτέρες, καθώς τη συγκεκριμένη μέρα δεν κέρδισαν σε καμία από τις 7 τελευταίες περιπτώσεις. Θα το εκμεταλλευτούν οι φιλοξενούμενοι, προκειμένου να φτάσουν στη νίκη; Στο 3.10 βρίσκουμε το διπλό.

