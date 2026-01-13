Την αγορά του Ματέι Κόβαρ από την Μπάγερ Λεβερκούζεν ολοκλήρωσε η Αϊντχόφεν.

Έχοντας μείνει ικανοποιημένοι από όσα έχουν δει φέτος από τον Ματέι Κόβαρ, οι άνθρωποι της Αϊντχόφεν αποφάσισαν να τον πάρουν με μόνιμη μεταγραφή από την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας μετρά φέτος 26 συμμετοχές στην PSV, η οποία φέρεται να δαπάνησε ένα ποσό της τάξης των πέντε εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου ο δανεισμός από τις Ασπιρίνες να εξελιχτεί σε αγορά - με τους Γερμανούς να τον έχουν αποκτήσει με αντίστοιχα χρήματα στο παρελθόν.

Ο 25χρονος γκολκίπερ ανήκε στην προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Champions League τα τελευταία 2,5 χρόνια και μέτρησε με τη φανέλα της 32 συμμετοχές, ωστόσο πλέον, η διαμονή του στην Ολλανδία θα είναι μόνιμη.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Κόβαρ με την Αϊντχόφεν θα έχει ισχύ έως το 2030, με την PSV να αποτελεί την έβδομη ομάδα της καριέρας μετά από Σλοβάτσκο, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σουίντον, Μπέρτον, Σπάρτα Πράγας και Μπάγερ.